Погиб 64-летний водитель электросамоката
64-летний водитель электросамоката погиб вчера, 13 октября, в дорожно-транспортном происшествии, сообщили в Государственной полиции.
64-летний водитель электросамоката погиб вчера, 13 октября, в дорожно-транспортном происшествии, сообщили в Государственной полиции.
По словам представителя полиции Мадары Шершневой, вчера, 13 октября, в 15:20 в Лиепае на улице Ганибу произошло столкновение грузовика Scania с водителем электросамоката, в результате чего последний скончался на месте от полученных травм.
Информация, доступная в настоящее время, свидетельствует, что столкновение произошло, когда 64-летний водитель электросамоката въехал в борт грузовика. По словам Шершневой, полиция возбудила уголовное дело по факту произошедшего.
Полиция призывает отозваться свидетелей аварии по телефону 110.
Всего за последние сутки в Латвии зарегистрировано 113 дорожно-транспортных происшествий.
Восемь аварий были с пострадавшими, в результате ДТП травмы получили восемь человек, в том числе два пешехода и один велосипедист.
За прошедшие сутки в Латвии оформлено 392 протокола о различных нарушениях правил дорожного движения, в том числе 157 - за превышение разрешенной скорости движения.
14 водителей задержаны за езду в нетрезвом виде, три - за нахождение за рулем под воздействием наркотических веществ.