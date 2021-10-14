Погиб 64-летний водитель электросамоката

По словам представителя полиции Мадары Шершневой, вчера, 13 октября, в 15:20 в Лиепае на улице Ганибу произошло столкновение грузовика Scania с водителем электросамоката, в результате чего последний скончался на месте от полученных травм.

Информация, доступная в настоящее время, свидетельствует, что столкновение произошло, когда 64-летний водитель электросамоката въехал в борт грузовика. По словам Шершневой, полиция возбудила уголовное дело по факту произошедшего.

Полиция призывает отозваться свидетелей аварии по телефону 110.

Всего за последние сутки в Латвии зарегистрировано 113 дорожно-транспортных происшествий.

Восемь аварий были с пострадавшими, в результате ДТП травмы получили восемь человек, в том числе два пешехода и один велосипедист.

За прошедшие сутки в Латвии оформлено 392 протокола о различных нарушениях правил дорожного движения, в том числе 157 - за превышение разрешенной скорости движения.