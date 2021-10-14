Чиновник дал взятку в обмен на фиктивную вакцинацию. Полиция призывает осудить его

Полиция напоминает, что 21 июля по сигналу медперсонала управление по борьбе с экономическими преступлениями возбудило уголовное дело в отношении человека, который предложил взятку сотрудникам центра вакцинации.

В связи с инцидентом был задержан мужчина 1974 года рождения, который незаконно предлагал вознаграждение сотрудникам центра вакцинации за внесение фальшивых записей в документацию о вакцинации против Covid-19 для получения ковид-сертификата без введения вакцины. В августе глава полиции Арманд Рукс сообщил журналистам, что это чиновник учреждения. Место его работы он не назвал, но указал, что это не полицейский.

Мужчина признан подозреваемым по статье Уголовного закона за предложение незаконного вознаграждения. Такое правонарушение карается лишением свободы на срок до трех лет, принудительными работами или штрафом.

К подозреваемому применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

В октябре уголовное дело было передано в прокуратуру по расследованию преступных деяний на госслужбе для возбуждения уголовного дела.

Контекст

Как сообщалось, с лета правоохранительные органы расследуют несколько случаев имитации прививок от Covid-19. В связи с возможной фиктивной вакцинацией полиция по всей Латвии возбудила несколько уголовных дел, по которым в настоящее время ведется расследование.

В четверг полиция сообщила, что в рамках одного дела сотрудники правоохранительных органов задержали группу из четырех человек, в том числе медика, по подозрению в фиктивной вакцинации против Covid-19.

В августе сообщалось, что в рамках трех уголовных дел были задержаны трое медработников, которые организовали имитацию вакцинации против Covid-19 для нескольких сотен жителей.

В делопроизводстве Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в настоящее время также имеется одно уголовное дело о возможных преступных деяниях в процессе вакцинации против Covid-19.