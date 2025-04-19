На Елгавском шоссе женщина не справилась с управлением и устроила впечатляющее ДТП

Пара неожиданных маневров на машине, после чего последовало несколько переворотов на Елгавском шоссе. Такую ситуацию пережили водители недалеко от Медемциемса, когда женщина-водитель не смогла справиться с управлением. После впечатляющей аварии женщина выбралась из автомобиля без серьезных травм и даже хотела отказаться от госпитализации, сообщает передача Degpunktā.
Темный внедорожник по дороге протаранил металлический барьер, а также повредил автомобиль Porsche. Водитель этой машины рассказал, что ехал из Риги в направлении Елгавы, пока к его автомобилю не начал приближаться Hyundai с женщиной за рулем.
"Я ехал прямо, а женщина перестраивалась справа. Другими словами, я на левой, она на правой. Она меня не заметила, выехала передо мной, ударилась об угол. Ее машина полетела в барьер... Улетела, вертясь, как в фильме "Кобра", - рассказал водитель.
Женщина, после того как выбралась из машины, чувствовала себя настолько хорошо, что даже не хотела ехать в больницу, однако медики были уверены, что необходим и более углубленный осмотр.
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