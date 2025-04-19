На Елгавском шоссе женщина не справилась с управлением и устроила впечатляющее ДТП

Пара неожиданных маневров на машине, после чего последовало несколько переворотов на Елгавском шоссе. Такую ситуацию пережили водители недалеко от Медемциемса, когда женщина-водитель не смогла справиться с управлением. После впечатляющей аварии женщина выбралась из автомобиля без серьезных травм и даже хотела отказаться от госпитализации, сообщает передача Degpunktā.