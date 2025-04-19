В Центре судебно-психиатрической экспертизы под охраной проходят лечение 45 человек

В Центре судебно-психиатрической экспертизы и принудительного лечения Национального центра психического здоровья (NPVC) в Риге, на улице Лактас, в настоящее время проходят лечение 45 человек, сообщили агентству LETA в NPVC.
С января прошлого года до середины апреля этого года было госпитализировано 15 пациентов.
По данным NPVC, у многих лечение в центре продолжается долго.
Амбулаторное отделение судебно-медицинской экспертизы находится в Риге, на улице Твайка, 2, а судебно-психиатрические экспертизы проводятся в Центре судебно-психиатрической экспертизы и принудительного лечения с охраной, который находится на улице Лактас, 6.
Судебно-психиатрическая экспертиза проводится амбулаторно или стационарно в соответствии с решением лица, ведущего процесс.
Судебно-медицинские экспертизы проводят 11 судебных экспертов-психиатров и пять судебных экспертов-психологов.
Принудительное лечение проводится в отношении социально опасных лиц, которые в силу психических расстройств признаны недееспособными или ограниченно дееспособными и по решению суда подлежат принудительному лечению в специализированной психиатрической больнице с охраной.
Национальный центр психического здоровья - крупнейшее психиатрическое и наркологическое лечебное учреждение в Латвии, открытое 21 сентября 1824 года.
Ежегодно в нем проходят стационарное лечение около 7,5 тысячи пациентов, а количество амбулаторных посещений составляет более 88 тысяч в год, сообщили в центре.
В центре работает около тысячи сотрудников. Председателем правления является Сандра Пуце.
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