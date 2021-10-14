В связи с фиктивной вакцинацией задержаны еще четыре человека, в том числе - медик

В целях подкрепления доказательств в ходе расследования уголовное дело в этом месяце было передано в прокуратуру для привлечения к ответственности одного подозреваемого. Продолжая целенаправленную работу по делам о фиктивной вакцинации, на этой неделе в рамках еще одного недавно возбужденного уголовного дела сотрудники правоохранительных органов задержали группу из еще четырех человек, подозреваемых в причастности к фиктивной вакцинации

в медицинском учреждении в Риге.

21 июля 2021 года после получения сигнала медперсонала было возбуждено уголовное дело. По данным полиции, мужчина предлагал взятку сотрудникам центра вакцинации за то, чтобы они ввели информацию о получении им прививки и оформили ковид-сертификат без фактической вакцинации.

В связи с инцидентом был задержан мужчина 1974 года рождения. Такое правонарушение карается тюремным заключением на срок до трех лет или временным лишением свободы, принудительными работами или штрафом.

К подозреваемому применены меры пресечения, не связанные с тюремным заключением.

Доказательства причастности лица к предполагаемой преступной деятельности были подтверждены, и в октябре этого года уголовное дело было передано для уголовного преследования.

Также, продолжая целенаправленную деятельность по выявлению случаев фиктивных прививок, сотрудники полиции, выполняя оперативную работу, выявили еще одно медицинское учреждение, где населению предлагалась фиктивная вакцинация за деньги. На этой неделе была задержана группа из четырех человек: женщина 1962 года рождения и две женщины 1989 года рождения, а также мужчина 1969 года рождения.

Среди них есть медицинский работник, а также посредники в процессе передачи денег и один человек, получивший фиктивную вакцину. В ходе обысков были изъяты наличные на сумму 9000 долларов США и более 6000 евро, предположительно, полученные преступным путем. Трое задержанных, в том числе женщина - медицинский работник, в настоящее время находятся в изоляторе, будет принято решение о применении к ним мер пресечения. К одному лицу применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

В связи с происшествием возбуждено уголовное дело за запрос и получение незаконной выгоды, если она совершена в крупном размере или группой лиц по предварительному сговору.

Госполиция обращает внимание на то, что в связи с возможной фиктивной вакцинацией по всей Латвии

возбужден ряд уголовных дел, по которым ведется активное расследование.

Каждая информация, полученная или зафиксированная полицией, тщательно проверяется. Также выявлен круг лиц, которые могли получить фиктивные сертификаты вакцинации.