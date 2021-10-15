Режим ЧС: 4 шага, которые помогут уменьшить беспокойство о текущей ситуации

Женщин беспокоят удаленная работа и учеба, мужчин - ограничения на посещение культурных мероприятий и спортивных клубов

Хотя в большинстве случаев женщины и мужчины одинаково обеспокоены различными ограничениями и сложившейся ситуацией, женщин чаще, чем мужчины, беспокоят дистанционное обучение, занятия или работа, а также ограничения на получение косметических процедур. С другой стороны, мужчин чаще, чем женщин, беспокоят ограничения на посещение культурных мероприятий, спортивных клубов и занятий, а также ресторанов и кафе.

У каждой возрастной группы свои приоритеты

Что касается возрастных групп, респондентов в возрасте от 60 до 74 лет больше всего беспокоят эскалация пандемии и ограничения доступа к медицинскому обслуживанию, а также ограничения на посещение культурных мероприятий. В возрастной группе от 18 до 24 лет ограничения на посещение магазинов и торговых точек, ресторанов и кафе, а также на получение косметических услуг являются наиболее распространенными проблемами. В этой возрастной группе также больше, чем в других, вызывает беспокойство вопрос о дополнительных условиях проезда для непривитых и вакцинация против COVID-19. С другой стороны, в возрастной группе от 30 до 39 лет и от 40 до 49 лет чаще, чем в других возрастных группах, их беспокоит дистанционное обучение, учеба или работа.

Если смотреть по возрастным группам, респондентов в возрасте от 60 до 74 лет больше всего беспокоят обострение пандемии и ограничения на получение медицинских услуг, а также ограничения на посещение культурных мероприятий. В возрастной группе от 18 до 24 лет больше всего беспокоят ограничения на посещение магазинов и торговых точек, ресторанов и кафе, а также на получение косметических услуг. В этой возрастной группе также больше, чем в других, беспокойство вызывают дополнительные условия для путешествий для непривитых и вакцинация от COVID-19. В свою очередь, в возрастной группе от 30 до 39 лет и от 40 до 49 лет чаще, чем в других возрастных группах, беспокойство вызывают дистанционное обучение, занятия или работа.

"С самого начала пандемии ситуация по сути осталась неизменной, но сейчас сложилось ощущение безысходности и тупика. Все чаще мы начинаем чувствовать себя неэффективными, чтобы улучшить ситуацию. В свою очередь, говоря об ограничениях и о том, что беспокоит жителей Латвии, мы видим, что человечество годами заботилось о собственном благополучии, а пандемия порождает страх все это потерять. Мы привыкли делать что и когда пожелаем, идти куда и когда пожелаем, все доступно, график работы гибкий. Поэтому каждого беспокоят важные для него вещи - тех, для кого важно здоровье, беспокоит доступность медицинских услуг. В свою очередь, тех, кто получает радость от путешествий, - то, что нельзя отправиться в путешествия", - объясняет Анастасия Пушнякова, клинический и медицинский психолог.

Рекомендации экспертов для уменьшения беспокойства и опасений