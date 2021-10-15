Режим ЧС: 4 шага, которые помогут уменьшить беспокойство о текущей ситуации
С наступлением осени обострилась и пандемия Covid-19, поэтому в стране вводятся ограничения с целью уменьшить размеры и влияние заболеваемости.
С наступлением осени обострилась и пандемия Covid-19, поэтому в стране вводятся ограничения с целью уменьшить размеры и влияние заболеваемости.
Как свидетельствуют данные опроса*, проведенного аптечной сетью Apotheka и исследовательской компанией Norstat, почти половина (47%) жителей Латвии в настоящее время все больше беспокоят ограничения, связанные с получением медицинских услуг и обострением пандемии (44%), а также с возможностью инфицироваться и посещать супермаркеты и торговые центры (30%). Меньше всего людей беспокоят ограничения на посещение спортивных клубов и различные занятия, на использование услуг салонов красоты и на путешествия.
Многих людей также беспокоят ограничения на посещение культурных мероприятий (22%), дистанционное обучение, занятия и работа (20%), вакцинация от Covid-19 (18%) и ограничения на посещение ресторанов и кафе (18%). В свою очередь, меньше всего беспокойство вызывают ограничения на посещение спортивных клубов и занятий (15%), ограничения на использование косметических процедур, а также дополнительные условия безопасности для путешествия (13%).
Привитых жителей беспокоит обострение пандемии, непривитых - вакцинация и ограничения на посещение торговых точек
Вакцинированных респондентов больше всего беспокоят обострение пандемии (53%), ограничения на медицинские услуги (47%) и возможность заразиться Covid-19 (35%). В свою очередь, непривитых респондентов больше беспокоят ограничения на медицинские услуги (48%), вакцинация от Covid-19 (46%) и ограничения на посещение магазинов и торговых точек (41%).
Женщин беспокоят удаленная работа и учеба, мужчин - ограничения на посещение культурных мероприятий и спортивных клубов
Хотя в большинстве случаев женщины и мужчины одинаково обеспокоены различными ограничениями и сложившейся ситуацией, женщин чаще, чем мужчины, беспокоят дистанционное обучение, занятия или работа, а также ограничения на получение косметических процедур. С другой стороны, мужчин чаще, чем женщин, беспокоят ограничения на посещение культурных мероприятий, спортивных клубов и занятий, а также ресторанов и кафе.
У каждой возрастной группы свои приоритеты
Что касается возрастных групп, респондентов в возрасте от 60 до 74 лет больше всего беспокоят эскалация пандемии и ограничения доступа к медицинскому обслуживанию, а также ограничения на посещение культурных мероприятий. В возрастной группе от 18 до 24 лет ограничения на посещение магазинов и торговых точек, ресторанов и кафе, а также на получение косметических услуг являются наиболее распространенными проблемами. В этой возрастной группе также больше, чем в других, вызывает беспокойство вопрос о дополнительных условиях проезда для непривитых и вакцинация против COVID-19. С другой стороны, в возрастной группе от 30 до 39 лет и от 40 до 49 лет чаще, чем в других возрастных группах, их беспокоит дистанционное обучение, учеба или работа.
Если смотреть по возрастным группам, респондентов в возрасте от 60 до 74 лет больше всего беспокоят обострение пандемии и ограничения на получение медицинских услуг, а также ограничения на посещение культурных мероприятий. В возрастной группе от 18 до 24 лет больше всего беспокоят ограничения на посещение магазинов и торговых точек, ресторанов и кафе, а также на получение косметических услуг. В этой возрастной группе также больше, чем в других, беспокойство вызывают дополнительные условия для путешествий для непривитых и вакцинация от COVID-19. В свою очередь, в возрастной группе от 30 до 39 лет и от 40 до 49 лет чаще, чем в других возрастных группах, беспокойство вызывают дистанционное обучение, занятия или работа.
"С самого начала пандемии ситуация по сути осталась неизменной, но сейчас сложилось ощущение безысходности и тупика. Все чаще мы начинаем чувствовать себя неэффективными, чтобы улучшить ситуацию. В свою очередь, говоря об ограничениях и о том, что беспокоит жителей Латвии, мы видим, что человечество годами заботилось о собственном благополучии, а пандемия порождает страх все это потерять. Мы привыкли делать что и когда пожелаем, идти куда и когда пожелаем, все доступно, график работы гибкий. Поэтому каждого беспокоят важные для него вещи - тех, для кого важно здоровье, беспокоит доступность медицинских услуг. В свою очередь, тех, кто получает радость от путешествий, - то, что нельзя отправиться в путешествия", - объясняет Анастасия Пушнякова, клинический и медицинский психолог.
Рекомендации экспертов для уменьшения беспокойства и опасений
"Перемены требуют период адаптации, однако пандемия не дает нам возможности сделать это в соответствии с индивидуальным видением и ощущениями каждого жителя, поэтому мы сталкиваемся с проявлениями защитной реакции человека во всей полноте - отрицанием, избеганием, сопротивлением, ответным действием и др. Защитные реакции - это данные природой навыки, особенно полезны в момент, когда человек за короткий промежуток времени желает защитить себя от тяжелых переживаний. Однако пандемия превратилась в долговременную проблему и изменила нашу жизнь, поэтому нам необходимо адаптироваться каким-то иным образом, чтобы мы не начали вредить сами себе. Чрезмерный страх, тревога и беспокойство приводят к возникновению и обострению таких нарушений, как психосоматизация, депрессия и др.", - подчеркивает Анастасия Пушнякова.
Четыре шага, которые помогут уменьшить беспокойство о текущей ситуации
#1 Принять новую реальность
Конечно, у каждого из нас будут разные мнения и личные взгляды как на пандемию, так и на механизмы разрешения ситуации. Лучшим решением является начать с самого себя – осознать и принять новую реальность – как именно я должен адаптироваться, что это потребует от меня и так далее.
#2 Будь здесь и сейчас
Нет необходимости метаться между прошлым и будущим - нужно сфокусироваться на том, как я сам, принимая во внимание сложившуюся ситуацию, могу облегчить свое настоящее/ завтра и чувствовать себя хорошо.
#3 Выбрать информацию
В это время важно быть информированным, но информация должна быть объективной и достоверной. Кроме того, информации необходимо потреблять ровно столько, сколько нужно самому или семье, чтобы продолжать свое по возможности наиболее спокойное существование. Когда человек начинает слишком глубоко вникать в разнообразие мнений, читать противоречивую информацию, сам человек начинает испытывать хаос и тревогу - верю ли я вообще и кому, и кто в конечном итоге прав.
#4 Позволить себе чувствовать
Нормально чувствовать страх, гнев и раздражительность, отчаяние и разочарование по поводу неизвестного. Важно понимать, что делать в этот момент. Чтобы уменьшить негативные эмоции и улучшить свое самочувствие, важно найти единомышленников и обсудить свои чувства в приемлемой среде, а не, например, продолжать усиливать свои негативные эмоции, участвуя в бесплодных дискуссиях в социальных сетях. Также необходимо разрядить свои эмоции адаптивно - заполнить свое свободное время приятными занятиями, например долгими прогулками.
* Исследование проводилось в сотрудничестве с интернет - исследовательской компанией Norstat в октябре 2021 года с участием 1001 респондентов.