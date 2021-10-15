Миллиардер случайно признался в убийстве на съемках сериала о себе. Теперь его ждет пожизненное

Решение вынес суд Лос-Анджелеса.

В сентябре коллегия присяжных признала доказанной вину 78-летнего миллиардера в преступлении. Согласно их версии, миллиардер убил Берман, так как она могла сообщить полиции информацию о причастности Дерста к исчезновению его жены Кэтлин Маккормак в 1982 году. Дерст был подозреваемым в убийстве супруги, однако из-за нехватки доказательств обвинения не выдвинули.

Адвокаты подсудимого заявили, что миллионер будет подавать апелляцию. Полученный приговор исключает возможность условно-досрочного освобождения, пишет BBC.

Признание во время съемок сериала

Уголовное дело об убийстве Сьюзан Берман завели после выхода в 2015 году документального сериала HBO "Тайны миллиардера" (или "Проклятие") о жизни Роберта Дерста.

Во время съемок Дерст нечаянно признался в том, что сделал. По окончании одной из бесед с журналистом он пошел в туалет и вслух поговорил сам с собой. Он сказал:

"Что я, черт возьми, сделал? Убил их всех, конечно".

Микрофон все еще был на нем. После этого члены съемочной группы передали запись полиции. Кроме того, они передали еще улики, которые были собраны во время съемок сериала.

Полиция также полагает, что кроме Берман и Маккомарк миллиардер убил еще престарелого жителя города Галвестон в Техасе, где одно время скрывался.