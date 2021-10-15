Выявлено 2142 новых случая Covid-19, скончались 12 человек
За минувшие сутки в Латвии выявлено 2142 новых случая Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. Поступила информация о 12 смертях.
За минувшие сутки в Латвии выявлено 2142 новых случая Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. Поступила информация о 12 смертях.
Умершие входили в возрастные категории от 50 до 99 лет:
Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 1678 (78%) не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, а 464 были вакцинированы.
14-дневная кумулятивная заболеваемость снова обновила рекорд с начала пандемии - теперь это 1110,4 случая на 100 000 населения.
Вчера в Латвии было сделано 20 050 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 10,7%.
Всего в Латвии за время пандемии коронавирус был лабораторно подтвержден у 180 440 человек, 2869 из которых скончались.
По расчетам LЕТА, за последние 14 дней общее количество заболевших составило 21 022 человека.