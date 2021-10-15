Выявлено 2142 новых случая Covid-19, скончались 12 человек

Умершие входили в возрастные категории от 50 до 99 лет:

один человек в возрасте от 50 до 59 лет,

два человека в возрасте от 60 до 69 лет,

семь человек в возрасте от 70 до 79 лет,

один человек в возрасте от 80 до 89 лет,

один человек в возрасте от 90 до 99 лет.

Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 1678 (78%) не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, а 464 были вакцинированы.

14-дневная кумулятивная заболеваемость снова обновила рекорд с начала пандемии - теперь это 1110,4 случая на 100 000 населения.

Вчера в Латвии было сделано 20 050 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 10,7%.

Всего в Латвии за время пандемии коронавирус был лабораторно подтвержден у 180 440 человек, 2869 из которых скончались.