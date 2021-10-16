Вышло интервью с совершившим самосожжение у памятника Свободы Ильей Рипсом

Полвека назад, в 1971 году, после двух лет принудительного лечения Илья Рипс был выписан из психиатрической больницы в Риге. Ему было всего 22 года. Его госпитализировали 9 апреля 1969 года, когда он, студент физмата Латвийского университета, предпринял попытку самосожжения у памятника Свободы в Риге — протестуя против действий СССР в Чехословакии. Сейчас Рипс живет в Израиле.

"Пражская весна" 1968 года, по словам Рипса, в Латвии была встречена с огромной симпатией.

"Летом 1968 года вы проходили по улицам Риги, это было потрясающее зрелище. Идете — и видите праздник на каждом лице. Каждое лицо — праздник. И понятно почему. Латвия была оккупирована в 1940 году. Еще помнили о свободных временах. Именно чехословацкие события вдохнули надежду", — говорит в интервью RUS.LSM Рипс. После интервенции армий стран Варшавского договора изменились и настроения в Латвии:

"Вы шли по Риге — похороны на каждом лице, [лица — как] наглухо закрытые ставни. И я чувствовал то же самое".

"Больше всего угнетала абсолютная невозможность как-то высказать свое отношение к этому. Сказать: "Я не согласен, это не от моего имени делается, я против этого". Абсолютно ничего невозможно было сделать. Ощущение полного бессилия при бесконечном унижении: оно продолжалось месяцами", — говорит в интервью RUS.LSM Рипс. — И эти чувства, эта невозможность абсолютно ничего сказать — все это взорвалось".

По его словам, самой трудной в жизни вещью для него было не поджечь себя у памятника Свободы, а развернуть принесенный с собой плакат:

"Погибнуть мне казалось менее страшным, чем оказаться в руках КГБ. В этом смысле это был побег. И этот побег не удался — я все-таки остался в живых, и я попал к ним в руки".

Свое пребывание в больнице на Саркандаугаве Илья Рипс вспоминает так: "Врачи, медсестры — все относились ко мне с огромным сочувствием. Вслух они не могли это сказать, но практически делали все, что могли, чтобы выразить сочувствие".

В 1971 году после освобождения из психбольницы Рипс в результате международной кампании получил разрешение выехать с родителями на Запад. Став профессором математики, он занимается в том числе и компьютерным анализом Торы (Ветхого завета).

За событиями в Латвии он больше не следит, "потому что перестал интересоваться новостями вообще". Оценивая процессы в странах посткоммунистической Восточной Европы, он говорит: "Главное, что все они обрели независимость. Во всяком случае каждая страна имеет правительство, которое действительно было избрано народом. Чего же больше?".

Текст интервью, видео, фото – израильский журналист Роман Янушевский, продюсер проекта – Александр Краснитский, RUS.LSM, дизайн – Артур Андерсон, RUS.LSM.