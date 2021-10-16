Больница Страдиня: Четыре из пяти пациентов с Covid-19 - русскоговорящие

В больнице Страдиня в настоящее время открыты три отделения для пациентов с Covid-19. Большая часть заболевших поступила за последние три недели. Как отмечают в больнице, прослеживается явная тенденция.

"Действительно, за последнюю неделю я уже начала понимать, что это очень бросается в глаза.

Четыре из пяти пациентов - русскоговорящие. У нас ощущение, что эта группа пациентов - не те, кто против вакцинации, но это пациенты, которые как-то не услышали эту информацию.

С ними недостаточно, может, говорили", - сказала порталу rus.lsm.lv Зайга Кравале, старший пульмонолог Клинической университетской больницы им. П. Страдиня.

Врачей волнует, что русскоязычное население хуже информировано о вакцинации от Covid-19. По неофициальным данным, в Восточной больнице ситуация с русскоговорящими пациентами может быть аналогична.

"Русскоязычное население получает информацию из других источников, и, очевидно, эти источники не слишком правильные или не дают достаточно информации о том, что делать. И они не пользуются информацией, которая предлагается на государственном языке", - сказал Евгений Калейс, руководитель Латвийского общества больниц.

Как показал опрос исследовательского центра SKDS, среди русскоязычных жителей больше тех, кто считает вакцинацию от Covid-19 опаснее самой болезни: среди русскоязычных - 30%, а среди латышей - 22%. В свою очередь, обратное мнение, что болезнь опаснее вакцинации, высказали 58% опрошенных латышей и только 46% русскоязычных.

Кравале считает, что это вопрос государственного уровня.

"Как достичь того, чтобы все живущие в Латвии могли получить понятную для себя информацию здесь, а не где-то в другой стране?" - указала она.

"Мы активно работали и работаем со всеми русскими масс-медиа - радио, телевидение, газеты, - проводили семинары и будем продолжать прикладывать усилия, чтобы достучаться.

Но нельзя не отметить, что достучаться нелегко", - добавила Инга Васильева, представитель Национальной службы здравоохранения.