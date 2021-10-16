Сб, 16.10.2021
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Ольга Валциня, зам. директора Bior по вопросам лабораторий
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BioNTech и Pfizer запросили разрешение ЕС на вакцинацию детей старше 5 лет

Вакцина. ФОТО: NHAC NGUYEN

Компании BioNTech и Pfizer обратились в Европейское агентство лекарственных средств с запросом об использовании их вакцины от Covid-19 среди детей в возрасте 5-11 лет.

Немецкая биотехнологическая компания BioNTech и американский фармацевтический гигант Pfizer обратились к регулирующим органам Европейского Союза с просьбой разрешить использование разработанной ими вакцины против Covid-19 для детей в возрасте от 5 до 11 лет. Об этом сообщается в совместном пресс-релизе компаний, опубликованном в пятницу, 15 октября.

Одобрение даст возможность впервые начать в Европе прививки для детей из этой возрастной группы.

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Производители вакцины предоставили Европейскому агентству лекарственных средств (EMA) необходимые данные, в том числе - результаты поздних стадий исследований, говорится в сообщении. Препарат Comirnaty протестировали более чем на 2200 детях в возрасте от шести месяцев до 11 лет. Для детей использовали меньшую дозу, чем обычно вводят взрослым. Компании отмечают, что у участников исследований наблюдался "сильный иммунный ответ".

Неделю назад BioNTech и Pfizer подали аналогичные данные в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Кроме того, компании в ближайшие недели планируют обратиться и в другие регулирующие органы.


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