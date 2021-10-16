BioNTech и Pfizer запросили разрешение ЕС на вакцинацию детей старше 5 лет

Немецкая биотехнологическая компания BioNTech и американский фармацевтический гигант Pfizer обратились к регулирующим органам Европейского Союза с просьбой разрешить использование разработанной ими вакцины против Covid-19 для детей в возрасте от 5 до 11 лет. Об этом сообщается в совместном пресс-релизе компаний, опубликованном в пятницу, 15 октября.

Одобрение даст возможность впервые начать в Европе прививки для детей из этой возрастной группы.

Производители вакцины предоставили Европейскому агентству лекарственных средств (EMA) необходимые данные, в том числе - результаты поздних стадий исследований, говорится в сообщении. Препарат Comirnaty протестировали более чем на 2200 детях в возрасте от шести месяцев до 11 лет. Для детей использовали меньшую дозу, чем обычно вводят взрослым. Компании отмечают, что у участников исследований наблюдался "сильный иммунный ответ".