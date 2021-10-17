"Каждый день мы выделяем новые места": следующая неделя в больнице Страдиня может быть очень сложной

За последние сутки три пациента скончались в больнице от коронавируса.

Отвечая на вопрос, как больница справляется с нагрузкой, Вейнберга сказала, что на данный момент ситуация сложная. "Каждый день мы выделяем новые места. Сегодня для пациентов с Covid-19 выделены уже 174 койки", - отметила пресс-секретарь больницы, добавив, что с 7 октября количество пациентов с Covid-19 увеличилось на 37 коек.

Pie esošā inficēto cilvēku skaita valstī, šādas situācijas ir realitāte. Tas, protams, ir izaicinājums mūsu NMC kolektīvam. https://t.co/9o6lHjRtQc — Stradiņa slimnīca (@Stradina_slimn) October 15, 2021

Она также сообщила, что за последние два дня из PSKUS выписано несколько пациентов, поэтому больница еще не полностью заполнена. Помимо управления потоком пациентов в ночное время, в больнице проводится реорганизация - обустраивается корпус А, который на следующей неделе планируется полностью адаптировать только для пациентов с коронавирусом.

"Тогда, возможно, будет легче с точки зрения мест, но не с точки зрения рабочей силы", - признала Вейнберга.

Она также подчеркнула, что ситуация в больнице усугубляется тем, что все больше и больше пациентов поступают с хроническими болезнями, которые не лечились во время предыдущих волн пандемии, но теперь стали неотложными.

"Это двойная нагрузка, которая очень усложняет ситуацию. Если бы к нам приходило всего 14 пациентов в день, это было бы неплохо, но это 200 пациентов, которым нужна стационарная помощь в больнице", - описала ситуацию Вейнберга.