Советы психотерапевта и физиотерапевта: как сделать свою жизнь более подвижной

Как начать?

Для того, чтобы начать активный образ жизни, вовсе не нужно ждать нового года, месяца или очередного понедельника. Начинать можно (и даже нужно) с малого - договоритесь с собой, выйдите на 15-20 минутную прогулку. Отметьте эту прогулку в календаре или запишите в ежедневнике как важное событие, которое нельзя пропустить. Погода не располагает? Начните делать упражнения сидя, пока смотрите новости или сериал. Придумайте свой, вам подходящий вариант. Если кажется, что делать приходится из-под палки, придумайте себе вознаграждение для дополнительной мотивации.

Сложнее всего начать. А начинать с малого хорошо тем, что вы постепенно будете адаптироваться к нагрузке, она вам будет приносить радость, и увеличивать ее вы сможете сами, как только почувствуете, что готовы. Разумеется, можно добраться до ближайшего фитнесс-клуба и купить абонемент, чтобы отступного пути уже не было. Но стоит помнить, что в фитнесс-клубах как правило очень большая нагрузка для тех, кто длительное время ничего не делал, а то и вовсе последний раз спортом занимался в школе. Особенно если еще есть какие-то проблемы (боли в шее, пояснице, онемение, высокое давление, головокружения, ожирение и т.д.).

Нет времени на занятия?

Недавно проведенный эксперимент показал пользу даже очень коротких периодов физической активности среди людей с ожирением, ведущих сидячий образ жизни. Во время эксперимента испытуемым нужно было сидеть 9 часов подряд (как на почти любой офисной работе), но раз в час нужно было делать перерыв и быстро подняться на три лестничных пролета, что, как правило, не занимало больше минуты. Затем проводились анализы крови и обнаружили положительные изменения в обмене веществ. Полученные результаты показали, что даже непродолжительная нагрузка, которая разбивает "сидячку" имеет положительный эффект и особенно полезна для людей с лишним весом и высоким риском развития сахарного диабета.

Такие небольшие паузы можно делать дома, на работе, в школе, для этого не нужна специальная одежда, предварительная подготовка и тренажерный зал. Если подниматься и спускаться по лестнице быстрым шагом раз в час - история не про вас, как альтернативу можно использовать 2-5-минутную ходьбу по помещению.

Пользуйся доступным!

Ходьба - самый недооцененный вид физической активности. Хочешь улучшить самочувствие? Отправляйся на прогулку. Ты в стрессе и все раздражает? Сходи прогуляйся. Все время уставший? Пройдись и подыши свежим воздухом. Болят суставы? Ходи! Люди готовы платить огромные деньги за всю ту пользу, которую может принести самая обычная ходьба. Но... Эй! Это бесплатно!

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