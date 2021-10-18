Латвия вышла на первое место в мире по недельному росту заболеваемости Covid-19

На втором месте - Барбадос, далее следует Грузия, за ней Сербия, Литва, Эстония, Румыния, Сент-Винсент и Гренадины, Белиз, а замыкает антитоп Великобритания.
За прошедшую неделю, с 11 по 17 октября, количество выявленных случаев Covid-19 увеличилось на 48,8%, сообщил Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC). В то же время количество стационарных больных выросло наполовину (56%), а количество тяжелых больных - на 62,8%.
Из всех проведенных тестов 32% (40 781 тест) были связаны с образовательными учреждениями, а 68% (85 768 тестов) - с остальным населением. Из положительных случаев Covid-19 15% (2121 инфицированных) были связаны с образовательными учреждениями, а 85% (12 219 инфицированных) - с остальным населением.
На прошлой неделе в день проводилось в среднем 18 078 тестов по сравнению с 16 176 неделей ранее, и в среднем выявлялось 2049 новых случаев, что на 673 больше, чем неделей ранее.
По данным SPKC, рост заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах. Коэффициент репродукции вируса вырос с 1,28 до 1,33, что указывает на широкое распространение инфекционного заболевания в обществе.
Из выявленных на прошлой неделе случаев Covid-19 11 321 человек не были вакцинированы от Covid-19 или еще не завершили курс вакцинации (79%), 3020 человек, или 21% заболевших, были привиты.
Кумулятивный 14-дневный показатель заболеваемости в Европе на 100 000 населения немного увеличился - с 160,6 до 166,1. В Латвии за неделю этот показатель вырос с 580,9 до 864,4. В период с середины сентября до прошлой недели чаще всего заболевшие приезжали в Латвию из таких стран, как Турция (73 случая), Россия (42), Германия (23), Грузия (22), Литва (22), Украина (21), Италия (20), Швеция (19).