Латвия вышла на первое место в мире по недельному росту заболеваемости Covid-19

На втором месте - Барбадос, далее следует Грузия, за ней Сербия, Литва, Эстония, Румыния, Сент-Винсент и Гренадины, Белиз, а замыкает антитоп Великобритания.

За прошедшую неделю, с 11 по 17 октября, количество выявленных случаев Covid-19 увеличилось на 48,8%, сообщил Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC). В то же время количество стационарных больных выросло наполовину (56%), а количество тяжелых больных - на 62,8%.

Из всех проведенных тестов 32% (40 781 тест) были связаны с образовательными учреждениями, а 68% (85 768 тестов) - с остальным населением. Из положительных случаев Covid-19 15% (2121 инфицированных) были связаны с образовательными учреждениями, а 85% (12 219 инфицированных) - с остальным населением.

На прошлой неделе в день проводилось в среднем 18 078 тестов по сравнению с 16 176 неделей ранее, и в среднем выявлялось 2049 новых случаев, что на 673 больше, чем неделей ранее.

По данным SPKC, рост заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах. Коэффициент репродукции вируса вырос с 1,28 до 1,33, что указывает на широкое распространение инфекционного заболевания в обществе.

Из выявленных на прошлой неделе случаев Covid-19 11 321 человек не были вакцинированы от Covid-19 или еще не завершили курс вакцинации (79%), 3020 человек, или 21% заболевших, были привиты.