Зеленский с Мерцем обсудят возможную поставку Taurus Украине

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Берлин обсудит с канцлером Германии Фридрихом Мерцем возможную поставку Украине крылатых ракет дальнего радиуса действия Taurus, пишет DPA.
"Вопрос о Taurus будет обсужден во время индивидуальной встречи", - рассказал RTL президент Украины.
Зеленский сообщил, что в этом направлении ведется работа, однако указал, что они с Мерцем договорились в дальнейшем этот вопрос публично не обсуждать.
С тех пор, как в феврале 2022 года началось повторное вторжение России в Украину, Германия стала вторым по величине поставщиком военной помощи Киеву после США.
Предыдущий канцлер Германии Олаф Шольц поддерживал Украину, но отказался поставлять ей ракеты Taurus, опасаясь обострения отношений с Москвой.
В борьбе с государством-агрессором Украина особенно испытывает нехватку дальнобойного оружия, чтобы иметь возможность атаковать военные цели на территории России.
На данный момент Украина получила ракеты ATACMS от США и крылатые ракеты Scalp/Storm Shadow от Великобритании и Франции.
Мерц также сообщил на этой неделе, что Германия, Великобритания, Франция и США сняли ограничения на поставки оружия большой дальности в Украину.
Он указал, что снятие ограничений даст Украине возможность защитить себя, например, путем атак на российские военные позиции.
В Германии продолжаются дискуссии о возможной поставке Taurus Украине, что Мерц категорически не отвергает, откладывая вопрос на будущее. Между тем, Берлин решил помочь Германии в создании собственных ракет большой дальности.
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