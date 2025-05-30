Зеленский с Мерцем обсудят возможную поставку Taurus Украине

"Вопрос о Taurus будет обсужден во время индивидуальной встречи", - рассказал RTL президент Украины.

Зеленский сообщил, что в этом направлении ведется работа, однако указал, что они с Мерцем договорились в дальнейшем этот вопрос публично не обсуждать.

С тех пор, как в феврале 2022 года началось повторное вторжение России в Украину, Германия стала вторым по величине поставщиком военной помощи Киеву после США.

Предыдущий канцлер Германии Олаф Шольц поддерживал Украину, но отказался поставлять ей ракеты Taurus, опасаясь обострения отношений с Москвой.

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В борьбе с государством-агрессором Украина особенно испытывает нехватку дальнобойного оружия, чтобы иметь возможность атаковать военные цели на территории России.

На данный момент Украина получила ракеты ATACMS от США и крылатые ракеты Scalp/Storm Shadow от Великобритании и Франции.

Мерц также сообщил на этой неделе, что Германия, Великобритания, Франция и США сняли ограничения на поставки оружия большой дальности в Украину.

Он указал, что снятие ограничений даст Украине возможность защитить себя, например, путем атак на российские военные позиции.

В Германии продолжаются дискуссии о возможной поставке Taurus Украине, что Мерц категорически не отвергает, откладывая вопрос на будущее. Между тем, Берлин решил помочь Германии в создании собственных ракет большой дальности.