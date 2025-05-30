Для проваливших экзамены девятиклассников планируют ввести "выравнивающий год"

В данный момент учащиеся, которые не сдали какой-либо из государственных экзаменов, должны проходить материал 9-го класса повторно. В этом учебном году таких школьников было 696.

Понимая, что оставление школьника еще на один год само по себе не гарантирует улучшения его успеваемости, Министерство образования и науки начало продвигать идею введения "выравнивающего года". Таким образом, ученики, получившие по всем предметам годовую оценку не менее четырех баллов, но не сдавшие один из экзаменов, смогут продолжить обучение по программе профессионального образования. При этом они также будут изучать соответствующий предмет, чтобы в конце учебного года пересдать проваленный ранее экзамен.

Ранее сообщалось, что не менее семи профессиональных школ могут принять неуспешных выпускников основной школы, предлагая им освоить такие профессии, как парикмахер, сварщик, помощник повара и специалист по деревообработке.