Для проваливших экзамены девятиклассников планируют ввести "выравнивающий год"

Министерство образования и науки вынесло на согласование поправки к ряду постановлений правительства, чтобы учащиеся 9-х классов, не сдавшие экзамены, с сентября могли учиться по программе так называемого "выравнивающего года" - предметам профессионального направления, в то же время в течение года имея возможность получить и аттестат об основном образовании, говорится в информации на портале правовых актов.
В данный момент учащиеся, которые не сдали какой-либо из государственных экзаменов, должны проходить материал 9-го класса повторно. В этом учебном году таких школьников было 696.
Понимая, что оставление школьника еще на один год само по себе не гарантирует улучшения его успеваемости, Министерство образования и науки начало продвигать идею введения "выравнивающего года". Таким образом, ученики, получившие по всем предметам годовую оценку не менее четырех баллов, но не сдавшие один из экзаменов, смогут продолжить обучение по программе профессионального образования. При этом они также будут изучать соответствующий предмет, чтобы в конце учебного года пересдать проваленный ранее экзамен.
Ранее сообщалось, что не менее семи профессиональных школ могут принять неуспешных выпускников основной школы, предлагая им освоить такие профессии, как парикмахер, сварщик, помощник повара и специалист по деревообработке.
В свою очередь, для учащихся, не переведенных в следующий класс и повторно обучающихся по той же программе, а также получивших свидетельство об освоении программы общего основного образования и повторно обучающихся по всем предметам, включенным в учебный план, Министерство образования и науки предлагает обязать школы разработать индивидуальный план освоения учебной программы. Учителям и другим заинтересованным сторонам придется уделять повышенное внимание образовательным потребностям таких учащихся.
Индивидуальную поддержку учащихся планируется оказывать при финансовой поддержке проекта "Школа - сообщество".
Как сообщалось, за неделю до начала централизованной экзаменационной сессии 9-х классов правительство приняло решение, что и в этом году для признания экзамена сданным будет достаточно оценки не менее 10%. Ранее планировалось установить минимальный порог в 15%.
В свое время для успешной сдачи централизованного экзамена достаточно было набрать даже 5%, поэтому предполагалось постепенно повысить этот порог до 20% к 2024/2025 учебному году. Однако повышение минимального порога до 10% привело к значительному росту числа учеников, не сдавших экзамены. В результате было принято решение "заморозить" порог успеваемости на один год, но и в 2023/2024 учебном году ситуация не улучшилась.
Решение о замораживании порога успеваемости на экзаменах в 9-м классе еще на один учебный год Минобразования объясняет отсутствием механизмов поддержки, некоторые из которых находятся только на стадии внедрения.
На уровне средней школы порог для централизованных экзаменов в 12-м классе в этом учебном году установлен на уровне 20%, как и было предусмотрено ранее.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!