В результате пожара в Елгаве погибли два человека

Вызов поступил вчера незадолго до 23.00. В двухэтажном деревянном жилом доме горела квартира площадью 30 квадратных метров. Десять человек эвакуировались из здания до прибытия VUGD.

В горящей квартире были обнаружены двое погибших. Причиной пожара, скорее всего, стало неосторожное обращение с огнем и курение в жилом помещении. Детектор дыма в квартире не был установлен.

Около 14.00 поступил вызов на улицу Анниньмуйжас в Риге, где на балконе многоэтажного жилого дома на шестом этаже горели кондиционер и предметы домашнего обихода. В течение полутора часов пожар повышенной опасности был ликвидирован.

Около 12 часов пожарные были вызваны в Межвидскую волость Лудзенского района, где горело болото площадью 500 квадратных метров. Распространение пожара было ограничено, но с наступлением темноты работы по тушению пожара были остановлены и возобновятся сегодня утром.