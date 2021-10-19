Вт, 19.10.2021
Хотя арена не была заполнена, она казалась переполненной. Я соскучился по этим ощущениям, и спасибо вам тоже. Майрис Бриедис после победы
Майрис Бриедис после победы

В статистику госпитализированных привитых попадают люди и с другими заболеваниями

Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В статистику привитых пациентов с Covid-19, которые оказываются в больницах, попадают и люди с другими заболеваниями без симптомов инфекции, рассказал на заседании правительства руководитель клиники неотложной медицины Рижской Восточной клинической университетской больницы Алексей Вишняков.

В общее число пациентов с Covid-19 входят также вакцинированные люди без симптомов, а коронавирус у них выявляется в больнице во время тестирования пациентов. Например, пациент госпитализирован после несчастного случая, проходит обследование, и ему также ставят диагноз Covid-19, даже если у человека нет симптомов.

"Но они все равно попадают в статистику пациентов с Covid-19, хотя мы не лечим их от Covid-19. Однако они изолированы и поэтому занимают "ковидные" койки", - сказал врач.

Он считает, что общественность нужно информировать о том, как формируется статистика по вакцинированным и невакцинированным, потому что люди видят только цифры.

"Если бы мы отделили только тех, кого реально лечат от Covid-19 с повреждениями легких, доля вакцинированных была бы еще меньше",

- сказал Вишняков.


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