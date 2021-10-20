Ср, 20.10.2021
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Елизавета II не захотела стать "старушкой года", так как "не считает, что соответствует необходимым критериям"

ФОТО: SIPA/Scanpix

Королева Великобритании Елизавета II, которой в апреле исполнилось 95 лет, отказалась от премии "Старушка года", так как чувствует себя слишком молодой для такой награды. Об этом рассказал председатель премии Джайлс Брандрес на сайте журнала.

Премия английского журнала The Oldie ("Старикан" или "Старушка" с англ.яз.) на протяжении 29 лет вручается "тем, кто внес особый вклад в общественную жизнь". В этом году награду решили присвоить королеве, чтобы отметить ее роль в борьбе с Covid-19, а также поздравить с предстоящим платиновым юбилеем - в июне следующего года пройдет 70-летие восшествия Елизаветы II на престол.

В ответ на присуждение премии представители королевы сказали: "Ее величество убеждена в том, что человек стар настолько, насколько себя чувствует, и поэтому королева не считает, что она соответствует необходимым критериям для получения премии, и надеется, что вы сможете найти более достойного получателя".

Брэндрет отметил, что это прекрасный ответ, и выразил надежду, что шанс порадовать королеву титулом еще будет:

"Возможно, в будущем мы попробуем обратиться к Ее Величеству еще раз".

В 2011 году издание вручило награду "Супруг года" (Consort of the year) мужу Елизаветы II герцогу Эдинбургскому Филипу, который скончался в апреле 2021 года в возрасте 99 лет. 


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