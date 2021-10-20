Елизавета II не захотела стать "старушкой года", так как "не считает, что соответствует необходимым критериям"

Премия английского журнала The Oldie ("Старикан" или "Старушка" с англ.яз.) на протяжении 29 лет вручается "тем, кто внес особый вклад в общественную жизнь". В этом году награду решили присвоить королеве, чтобы отметить ее роль в борьбе с Covid-19, а также поздравить с предстоящим платиновым юбилеем - в июне следующего года пройдет 70-летие восшествия Елизаветы II на престол.

В ответ на присуждение премии представители королевы сказали: "Ее величество убеждена в том, что человек стар настолько, насколько себя чувствует, и поэтому королева не считает, что она соответствует необходимым критериям для получения премии, и надеется, что вы сможете найти более достойного получателя".

Брэндрет отметил, что это прекрасный ответ, и выразил надежду, что шанс порадовать королеву титулом еще будет:

"Возможно, в будущем мы попробуем обратиться к Ее Величеству еще раз".