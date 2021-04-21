Одинокая королева. Людей тронула самая грустная фотография Елизаветы II

Похороны принца Филиппа, герцога Эдинбургского, прошли в часовне Святого Георгия. Из-за ограничений пандемии на них смогли присутствовать всего 30 родственников герцога, причем с соблюдением всех правил безопасности - масками для лица и дистанцированием.

Во время похорон 94-летней королеве Великобритании Елизавете II пришлось сидеть одной, как того требуют правила пандемии Covid-19. Так и появилась самая грустная фотография королевского дома, на которой Ее Величество можно видеть на скамейке часовни Святого Георгия в полном одиночестве. Драматичность фотографии также дополняется маской на лице королевы и большой шляпой, чего требует этикет в одежде. Это фото, где королева в одиночестве оплакивает мужа, с которым была вместе 73 года, обязательно войдет в историю.

"Какое невероятно грустное изображение. Никто и представить себе не мог, что королеве придется таким образом прощаться с любимым мужем", - написал один из пользователей Twitter.

"Похороны герцога Эдинбургского прошли именно так, как он хотел. Единственное, чего он не хотел - это чтобы королева сидела одна", - сказала королевский биограф Ингрид Сьюд.

Еще печальнее становится, если посмотреть на фотографию, на которой королева сидит на том же самом месте, но рядом со своим мужем в день свадьбы Меган и принца Гарри три года назад.