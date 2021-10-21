Локдаун до 15 ноября: какие ограничения на передвижение?

Также перевозчикам поручено обеспечить постоянное естественное проветривание транспортных средств.

Время работы общественного транспорта во время комендантского часа с 20:00 до 5:00 не ограничено, чтобы люди могли добраться на работу и обратно.

В городах государственного значения сохранена возможность организовать перевозки в общественном транспорте частично в безопасном режиме без ограничений по количеству пассажиров.

В региональном общественном транспорте количество пассажиров не должно превышать 80% вместимости транспортного средства, а на остановках маршрутов регионального значения, если необходимо принять пассажиров, их количество может составлять 85% вместимости.

Передвижение во время локдауна

Поправки к распоряжению об объявлении чрезвычайной ситуации предусматривают, что ночью находиться на улице cмогут только люди, которые могут предъявить письменное подтверждение и удостоверяющий личность документ.

Запрет не распространяется на людей, которые отправляются на работу или возвращаются с нее, выполняют рабочие или служебные обязанности, направляются за получением психологической поддержки, медицинских услуг, в том числе вакцинации от Covid-19, ветеринарной помощи животным или в круглосуточную аптеку. Также ночью на улице могут находиться люди, которые направляются в аэропорт, морской порт, на железнодорожный вокзал или автовокзал и из них.

В письменном подтверждении необходимо указать имя, фамилию, персональный код, адрес места жительства, причину, почему необходимо покинуть место жительства, и время, название, адрес места работы и телефон контактного лица.

Использование такси во время локдауна

Во время локдауна жители также смогут воспользоваться услугами такси или коммерческого пассажирского транспорта, чтобы добраться до места работы или вернуться на место проживания, в том числе из порта, аэропорта, автовокзала и железнодорожного вокзала.

Такси или услуги коммерческого пассажирского транспорта также могут быть использованы в экстренных случаях, например, чтобы поехать в медицинское учреждение или в аптеку.

При этом оговаривается, что ехать сможет один пассажир или члены одной семьи, или пассажир с несовершеннолетним ребенком, или лицо, нуждающееся в помощи ассистента. Эти условия распространяются также на коммерческие перевозки пассажиров на автомобиле.

Передвижение на частном автомобиле

В частном автотранспорте разрешено передвигаться одновременно только членам одного домохозяйства или двум лицам, которые не являются членами одного домохозяйства. При сопровождении ребенка или человека, которому необходима помощь ассистента, в частном автомобиле разрешено находиться трем лицам из нескольких домохозяйств.

В то же время вышеупомянутое ограничение не распространяется на сотрудников, занятых в секторах, критически важных для общества, таких как медицинский персонал, сотрудники служб безопасности и спасения, должностные лица Министерства обороны, Министерства иностранных дел и Министерства внутренних дел, должностные лица Службы государственных доходов, которые обеспечивают непрерывность работы службы, инспекторы Департамента пограничного контроля ветеринарной службы, работники СМИ.

Транзит не ограничен

Во время локдауна никаких ограничений для частных лиц и грузоперевозчиков, следующих транзитом через Латвию, не налагается.