"Я же вру. Я же актер": Марат Башаров о "Битве экстрасенсов" и насилии в отношении жен

Башаров заметил, что он любит вкусно поесть и выпить. За два года ничего в его жизни не изменилось. После скандального интервью в программе Леры Кудрявцевой он продолжает активно работать в театре и на телевидении, сниматься в сериалах и ведет свой кулинарный YouTube-канал.

"ЗОЖ и Башаров - это как гений и злодей", - заявил актер.

О "Битве экстрасенсов"

"Я не люблю вранье", - сказал Башаров о фильме Бориса Соболева "Идущие к черту". Он даже отметил, что автора фильма, возможно, уже нет в живых, ведь многие экстрасенсы остались недовольны им, а кроме того, Марат считает, что этот фильм состоит из вранья, и он это официально заявляет. Артист утверждает, что Соболев нашел тех участников "Битвы экстрасенсов", которые ничего не добились и злы на передачу. Автор фильма их подкупал и они лгали на камеру.

"Я на тысячу процентов уверен, что этот человек неадекватен", - считает Башаров и подчеркивает, что в каждой программе он говорит телезрителям, что им не следует обращаться к экстрасенсам. Не следует нести им деньги. Марат считает, что настоящий экстрасенс все сделает бесплатно. Он отметил, что в программе они как раз и выясняют, кто настоящий, а кто шарлатан.

Башаров признался, что он не поддержал Сергея Сафронова, когда того обвинили во взятке на шоу. Он перестал с ним общаться.

О насилии в отношении жен

Про петицию о том, чтобы лишить Марата Башарова наград и заслуг, он не слышал. Его ничего не лишали. Ему многие пишут в соцсетях, по его мнению, не совсем здоровые люди. Комментарии в YouTube он не читает.

"В интернет-пространстве абсолютная безнаказанность... Зачем читать?" - полагает Башаров.

Он не заметил, чтобы публика его стала меньше любить. Артист отмечает, что на его спектаклях стало больше зрителей.

"Я же вру. Я же актер. Откуда вы знаете, что я вас не обманываю. Завтра будет следующее интервью, а я буду говорить совсем другое... Не соврешь - не расскажешь", - заявил он.

Башаров отметил, что его не интересует его имидж. Он доказывает что-то своей работой. Люди смотрят на него и говорят, что готовы простить его за его работу. Марат считает, что раскаяние у людей должно быть. Что касается раскаяния перед женщинами, то это он будет делать на кухне, а не на шоу у Леры Кудрявцевой.

Актер рассказывает, что у него хорошие отношения с бывшими женами. Что касается его экс-супруги Екатерины Архаровой, то ей следует "меньше пить". При разводе он отдал женщине 200 тысяч евро.

"Дал пощечину на кухне, и это жестокое избиение", - возмущен Башаров. Про других актеров в ток-шоу не говорят. Он считает, что от боли, обиды и небольшого ума женщины идут на передачи жаловаться на бывших мужей.

Сейчас у Марата Башарова новая возлюбленная. Девушка не публичный человек. Он подчеркивает, что рад этому и счастлив.