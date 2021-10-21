Латвия по заболеваемости Covid-19 вышла на первое место в Европе

На прошлой неделе Латвия была второй после Литвы. По смертности с диагнозом Covid-19 Латвия по-прежнему занимает четвертое место.

По данным ECDC за предыдущие две недели (4-17 октября), кумулятивная заболеваемость на 100 000 населения в Латвии выросла до 1256,77 случая.

В Литве показатель заболеваемости за этот период составляет 1163,35 случая на 100 000 населения, в Эстонии - 1086,55. Страны Балтии сейчас единственные в ЕС, где уровень заболеваемости превышает 1000 случаев на 100 000 населения. От них немного отстает Румыния с показателем 999,97.

Однако в течение следующих трех дней после периода, входящего в расчеты ECDC, уровень заболеваемости во всех странах Балтии резко вырос, и 20 октября уровень заболеваемости в Латвии составил 1463,3, в Литве - 1226,7, а в Эстонии - 1167,1 случая на 100 000 населения.

Самый низкий уровень заболеваемости на Мальте - 47,6 случая на 100 000 населения. Средний уровень заболеваемости в странах ЕС и ЕЭЗ за предыдущие две недели составляет 190,2 случая на 100 000 населения.

В Латвии также выросла 14-дневная смертность с диагностированным Covid-19 - в конце прошлой недели она составила 78,11 случая на миллион жителей. В настоящее время Латвия по этому показателю занимает четвертое место среди стран ЕС и ЕЭЗ.

Самый высокий уровень смертности с диагностированным Covid-19 на миллион населения за последние две недели был в Румынии, Болгарии и Литве. В Литве он составляет 133,5 случая, в Эстонии - 49,7, в среднем по странам ЕС и ЕЭЗ - 23,7.