За покупку поддельных ковид-сертификатов введут уголовную ответственность

Поправки подготовили депутаты коалиционных партий Андрей Юдин (Новое Единство), Юрис Юрашс (Новая консервативная партия), Юрис Пуце (Для развития/За), Райвис Дзинтарс (Национальное объединение) и Анда Чакша (Новое Единство) в сотрудничестве с Государственной полицией и Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией.

В аннотации к законопроекту депутаты указали, что количество умерших с Covid-19 в Латвии уже приближается к 3 тыс. Вакцинация и сертификаты являются сейчас единственным доступным средством для ограничения пандемии и обеспечения эпидемиологически безопасных услуг и условий труда.

В аннотации отмечается, что различные инфекционные заболевания долгое время представляли угрозу для современного общества, поэтому имеется потребность в регулировании, которое охватывает более широкую сферу защиты общественного здоровья, чем только конкретный вирус Covid-19. Это регулирование будет применяться в случае распространения других болезней, контролируемых вакцинами.

Уголовный закон предусматривает ответственность за незаконное предоставление благ должностному лицу государственного учреждения или самоуправления за то, что оно совершает противоправные действия, используя свои полномочия. Виновный может быть наказан принудительными работами или штрафом.