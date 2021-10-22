Пт, 22.10.2021
При средних показателях, когда вакцинируется 4490 человек в день, мы можем достичь охвата вакцинацией в 75% примерно за 81 день, то есть ориентировочно к 9 января следующего года. СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Алек Болдуин на съемках ранил двух человек. Один умер в больнице

ФОТО: Reuters/ScanPix

Голливудский актер Алек Болдуин случайно ранил во время съемки вестерна "Ржавчина" (Rust) режиссера Джоэля Соуса и оператора Алину Хатчинс, которая скончалась в больнице от полученных ранений. Об этом сообщает издание Hollywood Reporter.

Несчастный случай произошел во время съемки сцены. Болдуин выстрелил из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. На данный момент полиция выясняет, как, чем и почему выстрелил пистолет.

Однако в момент выстрела пуля или осколки задели двух человек, находившихся рядом: режиссера картины Джоэл Соуса и 42-летнюю оператора Алину Хатчинс. У Соуса оказалась повреждена ключица. Хатчинс в критическом состоянии была госпитализирована, но скончалась от полученных ранений.

Полиция подтвердила, что стрелявшим оказался Алек Болдуин. Обвинения в отношении актера пока выдвинуты не были. Сам Болдуин и другие актеры в результате инцидента не пострадали. Съемки временно приостановлены.

Погибшая оператор Хатчинс была родом из Украины. Она закончила отделение международной журналистики Киевского университета, после чего сотрудничала с британскими кинодокументалистами в качестве журналиста-расследователя. Об это пишет РИА Новости.

В последние годы Хатчинс проживала в Лос-Анджелесе. Ее работы в качестве оператора включают фильмы "Дорогуша" (2019), "Заклятый враг" (2020) и Blindfire (2020).


НАВЕРХ
Back