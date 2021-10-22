Алек Болдуин на съемках ранил двух человек. Один умер в больнице

Несчастный случай произошел во время съемки сцены. Болдуин выстрелил из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. На данный момент полиция выясняет, как, чем и почему выстрелил пистолет.

Однако в момент выстрела пуля или осколки задели двух человек, находившихся рядом: режиссера картины Джоэл Соуса и 42-летнюю оператора Алину Хатчинс. У Соуса оказалась повреждена ключица. Хатчинс в критическом состоянии была госпитализирована, но скончалась от полученных ранений.

Полиция подтвердила, что стрелявшим оказался Алек Болдуин. Обвинения в отношении актера пока выдвинуты не были. Сам Болдуин и другие актеры в результате инцидента не пострадали. Съемки временно приостановлены.

Погибшая оператор Хатчинс была родом из Украины. Она закончила отделение международной журналистики Киевского университета, после чего сотрудничала с британскими кинодокументалистами в качестве журналиста-расследователя. Об это пишет РИА Новости.

В последние годы Хатчинс проживала в Лос-Анджелесе. Ее работы в качестве оператора включают фильмы "Дорогуша" (2019), "Заклятый враг" (2020) и Blindfire (2020).