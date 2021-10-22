Дефицит йода наблюдается более чем у 70% жителей Латвии

"Йод как элемент повседневного питания относительно чужд значительной части латвийского общества. Однако картина, выявленная в исследовании, весьма тревожная – значительная часть латвийского общества ежедневно потребляет недостаточное количество йода, что может привести к различным проблемам со здоровьем. Потреблять йод с пищей не сложно, это просто вопрос изменения привычек. Это мы и постараемся донести до общества в ходе кампании", - говорит Лива Аумейстере, аналитик общественного здоровья SPKC.

Йод – важный микроэлемент, необходимый для выработки гормонов щитовидной железы, нормального функционирования нервной системы и мозга, здоровья кожи.

"Гормоны щитовидной железы в организме человека регулируют основной обмен веществ, они влияют, например, на работу мозга, сердечную деятельность, потоотделение, работу кишечника, вес. В условиях дефицита йода синтез гормонов щитовидной железы нарушается, и, чтобы восполнить дефицит этих гормонов, щитовидная железа растет, и в ней могут образовываться узелки", - поясняет Уна Гайлиша, врач-эндокринолог и президент Латвийской ассоциации эндокринологов, добавляя, что особенно важно обеспечить достаточное потребление йода детям, беременным и кормящим женщинам, так как дефицит йода может привести к недостаточному синтезу гормонов щитовидной железы и помешать развитию ребенка.

Дефицит йода может привести к недостаточной активности щитовидной железы, что в конечном итоге может способствовать ожирению, сердечно-сосудистым заболеваниям и другим проблемам со здоровьем.

Симптомы дефицита гормонов щитовидной железы, или гипотиреоза - это усталость, мышечная слабость, сухость кожи, ломкость волос и ногтей, увеличение веса, повышенная чувствительность к холоду.

"В Европе и Латвии констатируется легкий и средний дефицит йода, поэтому важно обращать внимание на достаточное потребление йода с пищей, чтобы предотвратить риски, связанные с его дефицитом", - подчеркивает доктор Гайлиша.

В ходе кампании будущие родители, женщины во время беременности и кормления грудью, молодые родители и остальная общественность будут информированы о важности йода в организме и о пищевых продуктах, содержащих йод.

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