Невакцинированные могут не соблюдать самоизоляцию при въезде в Латвию из четырех стран ЕС и ЕЭЗ

Не нужно соблюдать изоляцию, прибывая в Латвию из Италии, Испании, Мальты и Ватикана.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости коронавирусом на 100 000 населения, по данным SPKC, в середине недели составлял в Латвии 1256,8 случая по сравнению с 864,4 случая неделей ранее. Средний показатель заболеваемости в странах ЕС и ЕЭЗ составляет сейчас 190,2.

В Эстонии кумулятивная заболеваемость увеличилась до 1086,6 случая (неделей ранее - 859,2), в Литве - до 1163,3 случая (неделей ранее - 972,2) на 100 000 жителей.

За пределами ЕС и ЕЭЗ невакцинированные должны соблюдать самоизоляцию после возвращения из Великобритании, Канады, Чили, Сингапура, Иордании, Австралии и Украины.

К "зеленым" странам в настоящее время относятся Катар, Уругвай, Руанда, Саудовская Аравия, Южная Корея, Новая Зеландия, Тайвань, Кувейт, а также Макао и Гонконг.