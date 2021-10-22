Ляйен: Брюссель не будет финансировать "колючую проволоку и стены" на внешних границах ЕС

Фон дер Ляйен подчеркнула на саммите Европейского союза (ЕС) лидерам стран-членов, что в соответствии с давней позицией Брюсселя,

"финансирования на колючую проволоку и стены не будет".

Ряд государств-членов, которые пытаются остановить постоянные попытки нелегальных иммигрантов пересечь их границы, усилили давление на Брюссель, чтобы получить финансовую поддержку для строительства заграждений на их границах.

Польша и Литва, которые в последнее время подвергаются усиленному давлению со стороны нелегальных иммигрантов, организованному соседней Беларусью, наиболее активно лоббируют этот вопрос.

ЕС обвиняет Минск в перевозке граждан Ближнего Востока и Африки в Беларусь и их перенаправлении к литовской, польской и латвийской границам, заставляя их незаконно входить в блок, чтобы отомстить Брюсселю и странам-членам ЕС за санкции, введенные после фальсификации результатов выборов на пост президента Беларуси и последующих жестоких подавлений массовых протестов.

"Мы рассматриваем действия белорусского правительства как гибридную атаку", - сказал она.

Лидеры ЕС осудили действия Беларуси по использованию миграции в политических целях

Лидеры стран Евросоюза (ЕС) осудили "гибридные атаки" Беларуси с использованием миграции для политических целей и заявили, что на это будут реагировать дальнейшими "ограничительными мерами" в отношении юридических и физических лиц.

"Европейский совет не примет никаких попыток третьих стран превратить мигрантов в инструменты для достижения политических целей.

Европейский совет осуждает все гибридные атаки у границ ЕС и будет реагировать соответственно", - говориться в принятом в пятницу заключении по миграции.

Заключение опубликовал в своем аккаунте в Twitter представитель председателя Европейского совета Чарльза Мишеля Баренд Лейтс.