Французский Трамп. Станет ли борец с исламом и феминизмом угрозой для Макрона?

“Джинна выпустили из бутылки”

Марин Ле Пен ФОТО: AFP

Марин Ле Пен, традиционно считавшуюся лидером французских ультраправых, в октябрьском опросе были готовы поддержать лишь 15% избирателей.

Ле Пен еще недавно казалась главной соперницей Макрона - она получила 34% во втором туре президентских выборов 2017 года. Но ее позиция ослабла с тех пор, и на местных выборах этим летом ее партия не получила большинства ни в одном из регионов, уступив даже свой форпост, Прованс-Альпы-Лазурный Берег.

А вскоре после октябрьского опроса готовность поддержать Земмура выразил и ее отец, Жан-Мари Ле Пен. “Марин оставила свои укрепленные позиции, и Эрик занял оставленную ей землю”, - сказал основатель главной французской крайне правой партии, изгнанный из нее собственной дочерью.

Это отсылка к попытке Марин Ле Пен увести партию от ее неофашистских и антисемитских корней к более респектабельной и умеренной идеологии.

Земмур, в отличие от Ле Пен, не пытается сделать свои взгляды приемлемыми для умеренного электората. Он, например, недавно потребовал запрета на иностранные имена - такие как Мухаммед, Джордан или Кевин. Это вызвало волну мемов в соцсетях - кто-то даже создал сайт, который помогает найти французский аналог для иностранного имени, со слоганом “Ваше новое имя для 2022: быстро и просто”.

Ранее подобные неординарные взгляды Земмур озвучивал и в области внешней политики.

“Когда он запускает свои самолеты в сирийское небо, он опирается на принципы, которых в XIX веке придерживались все государства: война - это нормальное средство ведения политики. Легитимное средство для защиты интересов великой державы, - писал Земмур о президенте России. - Другие прячутся за предлогами, чтобы мы поверили в туманные концепции международного сообщества и международного права. А Путин защищает своих союзников”.

В чем секрет популярности Земмура? “Традиционные партии, левые и правые, дискредитировали себя, и людям они все одинаково надоели. Единственное исключение - это Макрон. Он не очень популярен, но другие кандидаты - еще менее популярны”, - считает Марльер из Университетского колледжа Лондона.

Он добавляет, что Земмур - как злой джинн, которого выпустили из бутылки: “Он - ящик Пандоры французской истории. Он говорит вещи, которые все другие политики говорили на протяжении последних сорока лет, но говорили завуалированно, через полунамеки. На тему ислама, миграции, французских ценностей, он говорит то, что говорил Саркози, даже Олланд, отчасти даже Ширак, - с той лишь разницей, что он говорит это громко и не церемонясь”.

“И на медиа также лежит ответственность за его популярность. Его приглашают в эфир, потому что он дает высокие рейтинги, - говорит Марльер. - Это порочный круг, как и в случае Трампа. Чем больше его приглашают, тем больше людей начинают интересоваться им, не потому что он им нравится как человек, а потому что все настолько хаотично, и их привлекает человек, который даже не политик, никогда не участвовал ни в каких выборах”.

Популярность Земмура отражает востребованность жесткой антииммиграционной риторики, пишет обозревательница Анн-Элизабет Муте. Она отмечает, что даже один из самых осторожных и скучных кандидатов на предстоящих выборах, бывший переговорщик ЕС по брекситу Мишель Барнье предлагает пятилетний мораторий на иммиграцию во Францию.

Обвинения в домогательствах и приговоры за провокации

Митинг Эрика Земмура ФОТО: Reuters

Весной несколько женщин обвинили Земмура в домогательствах. Первой выступила Гаэль Ланфан, депутат муниципального совета региона Экс-ан-Прованс. Она рассказала, что публицист поцеловал ее против ее воли в начале 2000-х. Вскоре после этого подобными историями с его участием поделились еще семь женщин.

“Тогда я подожду, когда вы пригласите меня к себе, чтобы изнасиловать вас”, - говорится в СМС, которое Земмур отправил одной из женщин.

Земмур не ответил на вопросы журналистов о конкретных обвинениях, но из его публичных выступлений следует, что он считает домогательства невинным флиртом, неотъемлемым правом мужчин, которое у них вероломно отобрали феминистки.

Ни одно из этих обвинений не дошло до суда. А вот провокационные высказывания Земмура принесли ему серьезные проблемы.