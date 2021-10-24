В "Гайльэзерсе" произошло кратковременное возгорание в служебном гардеробе

Как сообщили LETA в больнице, на месте происшествия пострадала одна санитарка. У нее выявлено легкое отравление дымом. Сотруднице была оказана немедленная медицинская помощь. Сейчас она чувствует себя хорошо, но еще 12 часов будут наблюдать за ее здоровьем, и только потом отвезут домой.