Вс, 24.10.2021
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Юрис Янсонс, омбудсмен

В "Гайльэзерсе" произошло кратковременное возгорание в служебном гардеробе

Помещения "Гайльэзерс" Рижской Восточной клинической университетской больницы ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Сегодня, 24 октября, вскоре после 12 часов в гардеробе для сотрудников на седьмом этаже больницы "Гайльэзерс" Рижской Восточной клинической университетской больницы произошел пожар. Эвакуация пациентов и персонала не потребовалась.

Как сообщили LETA в больнице, на месте происшествия пострадала одна санитарка. У нее выявлено легкое отравление дымом. Сотруднице была оказана немедленная медицинская помощь. Сейчас она чувствует себя хорошо, но еще 12 часов будут наблюдать за ее здоровьем, и только потом отвезут домой.

Петр Харламов, технический директор Рижской Восточной клинической университетской больницы, пояснил, что обстоятельства происшествия еще предстоит выяснить, будет проведено служебное расследование. Цель заключается в том, чтобы предотвратить подобные ситуации.

"Мы обнаружили, что сработала система оповещения, персонал действовал оперативно, в соответствии с алгоритмом предотвращения пожаров. Хочу поблагодарить персонал больницы и пожарно-спасательную службу", - добавил Харламов.


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