Лучше, чем в прошлом году. Начальник Госполиции - о первых днях локдауна

Он признал, что это хорошая новость, но за ней следует плохая, так как по-прежнему есть люди, которые не принимают или не хотят принимать принятые в Латвии ограничения, так как по их мнению они к ним не относятся.

"Чаще всего эти нарушения связаны с пребыванием на улице в период времени с 20 до 5 часов, когда установлен комендантский час, нередко ловят людей и в состоянии алкогольного опьянения",

- рассказал Рукс, добавив, что серьезных нарушений запретов на собрания констатировано не было.

В связи с нарушениями были начаты несколько административных процессов, тревожные ситуации полиция не наблюдала, хоть и есть отдельные люди, пытавшиеся в момент задержания выразить агрессию, например, в субботу в Курземе пьяная женщина напала на полицейского.

Описывая ситуацию с соблюдением ограничений в местах торговли, Рукс признал, что по рабочим дням после 17 часов образовывался довольно плотный поток людей, однако наблюдения свидетельствуют, что магазины пытаются соблюдать установленные ограничения, хоть и происходят нарушения в связи с неношением масок.

"Сотрудничество с местами торговли хорошее, хотя есть отдельные случаи, когда торговые места закрывались за несоблюдение ограничений, но таких случаев мало", - добавил Рукс.

Напомним, комендантский час необходимо соблюдать ежедневно с 20 до 5 часов до 15 ноября.

Галерея: Комендантский час 21 октября 2021 года