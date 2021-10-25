Российские пограничники на Куршской косе задержали мэра Клайпедского района
В воскресенье, 24 октября, Россией в Куршском заливе были задержаны три гражданина Литвы - мэр Клайпедского района Бронюс Маркаускас и два предпринимателя.
В воскресенье, 24 октября, Россией в Куршском заливе были задержаны три гражданина Литвы - мэр Клайпедского района Бронюс Маркаускас и два предпринимателя.
Куршская коса - это песчаная полоса суши, отделяющая Куршский залив от Балтийского моря. Одна часть Куршской косы принадлежит Литве, а другая часть - Калининградской области России.
"Уполномоченный Литвы по вопросам границы сообщил, что все участники инцидента в Куршском заливе уже в Литве. Процедура передачи завершена", – сообщила BNS в воскресенье поздно вечером представитель главы МИД по связям с общественностью Витауте Шмайжите-Кулешене.
Б. Маркаускас в воскресенье вечером опубликовал в Facebook сожаления по поводу инцидента и заверил, что случайно пересек государственную границу.
"Я хороший рыбак, но как оказалось, ориентируюсь плохо. (...) Сегодня во время рыбалки в Куршском заливе я случайно пересек государственную границу России. Меня задержали и наказали денежным штрафом. Я сожалею по поводу этого инцидента. Событие не из приятных, но я уже еду домой. Я также хочу поблагодарить наших консульских сотрудников за оперативность и помощь", – написал мэр.
Об инциденте сообщил портал 15min.lt, по его данным российские должностные лица задержали Б. Маркаскаса и двух предпринимателей бывшего советника мэра Дарюс Жилинскаса и Ромуалдаса Шукиса за незаконное пересечение границы.
По информации портала 15min.lt, на каждого задержанного наложен штраф в размере 2000 рублей (24 евро).
Как сообщил BNS представитель по связям с общественностью Службы охраны госграницы Литвы Гедрюс Мишутис, скорее всего нарушение границы, зафиксированное около 14 часов, было не преднамеренным. Обычно в таких случаях задействуется институт Уполномоченного по вопросам границы. Как правило такие нарушения чаще встречаются в теплое время года, когда больше отдыхающих, катеров, яхт могут случайно нарушать границу в обоих направлениях.