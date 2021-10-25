В Цесисе женщина в разгар ссоры зарезала мужа ножом

Полиция возбудила уголовное дело, ведется расследование.

22 октября около 14:30 Госполиция получил информацию о том, что мужчина получил ножевое ранение в квартире в Цесисе при неясных обстоятельствах. Прибыв на место, полиция обнаружила тело мужчины 1982 года рождения со следами насильственной смерти - ножевым ранением.

Две женщины 1977 и 1984 года рождения были задержаны на месте происшествия.

По словам Васкане, в ходе расследования выяснилось, что во время употребления алкоголя между мужчиной и его супругой возник конфликт, в ходе которого

женщина 1984 года рождения нанесла мужу серьезные телесные повреждения, в результате чего мужчина 1982 года рождения скончался на месте.

Суд назначил меру пресечения женщине 1984 года рождения - задержание.

Уголовное дело возбуждено в соответствии с ч.3 ст.125 Уголовного закона, а именно за умышленное причинение телесных повреждений, которое по неосторожности виновного явилось причиной смерти потерпевшего, указала Васкане.

За такое преступления законом предусмотрено лишение свободы на срок от трех до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой, а также с испытательным надзором на срок до трех лет или без такового.