Минздрав в пятницу подаст запрос об объявлении мобилизации медиков

Об этом сообщила на заседании Кабинета министров руководитель Центра медицины катастроф Службы неотложной медицинской помощи Дита Хейберга.

Мобилизация означает, что целенаправленно планируются и подготавливаются меры военной или гражданской обороны с целью предотвращения угрозы государству или ликвидации ее последствий. Для этого необходимо использовать определенные человеческие, материальные и финансовые ресурсы.

По прогнозам Минздрава, распоряжение о мобилизации придется объявить уже 2 ноября. Хейберга подчеркнула, что закон о мобилизации никогда раньше не применялся.

В свою очередь министр здравоохранения Даниэль Павлютс (AP) собирается предложить правительствую объявить о частичной или локальной мобилизации.

По плану Минздрав получит права рассылать повестки и координировать работу мобилизованных. Будут определены врачебные специальности, на которые будет распространяться мобилизация. Будет указано и необходимое финансирование, условия его получения и использования.

Хейберга поясняет, что будет создан координационный штаб из представителей Минздрава и больниц. В штабе будут представлены и министерства обороны и юстиции.

Обучение по работе в отделениях Covid-19 или в других отеделениях мобилизованным обеспечат латвийские больницы. Кроме этого призванные на помощь медики получат оплату и средства индивидуальной защиты.

Повестки получат работники частных медицинских учреждений и медики, работающие не по специальности. За отказ отозваться на повестку вовремя во время объявленной мобилизации угрожает уголовная ответственность.