Минздрав в пятницу подаст запрос об объявлении мобилизации медиков
29 октября, в пятницу, Министерство здравоохранения планирует подать правительству запрос об объявлении мобилизации.
29 октября, в пятницу, Министерство здравоохранения планирует подать правительству запрос об объявлении мобилизации.
Об этом сообщила на заседании Кабинета министров руководитель Центра медицины катастроф Службы неотложной медицинской помощи Дита Хейберга.
Мобилизация означает, что целенаправленно планируются и подготавливаются меры военной или гражданской обороны с целью предотвращения угрозы государству или ликвидации ее последствий. Для этого необходимо использовать определенные человеческие, материальные и финансовые ресурсы.
По прогнозам Минздрава, распоряжение о мобилизации придется объявить уже 2 ноября. Хейберга подчеркнула, что закон о мобилизации никогда раньше не применялся.
В свою очередь министр здравоохранения Даниэль Павлютс (AP) собирается предложить правительствую объявить о частичной или локальной мобилизации.
По плану Минздрав получит права рассылать повестки и координировать работу мобилизованных. Будут определены врачебные специальности, на которые будет распространяться мобилизация. Будет указано и необходимое финансирование, условия его получения и использования.
Хейберга поясняет, что будет создан координационный штаб из представителей Минздрава и больниц. В штабе будут представлены и министерства обороны и юстиции.
Обучение по работе в отделениях Covid-19 или в других отеделениях мобилизованным обеспечат латвийские больницы. Кроме этого призванные на помощь медики получат оплату и средства индивидуальной защиты.
Повестки получат работники частных медицинских учреждений и медики, работающие не по специальности. За отказ отозваться на повестку вовремя во время объявленной мобилизации угрожает уголовная ответственность.
Премьер-министр Кришьянис Кариньш (JV) заявил, что разговаривать с будущими мобилизованными уже стоит начать, чтобы они и их рабочие места были готовы к новой ситуации. Он пообещал государственную поддержку медицинским учреждениям, работа которых будет ограничена в связи с мобилизацией.