Привитых "Спутником V" пустят в Израиль

Издание пишет, что решение было принято на совещании премьер-министра Нафтали Беннета с чиновниками системы здравоохранения.

При этом прошедшие полный курс вакцинации "Спутником" все равно будут обязаны пройти обследование по приезду в страну.

Въезжающие должны сделать ПЦР-тест за 72 часа до прибытия. Второй тест нужно сделать после въезда в страну.

The Jerusalem Post пишет, что новые правила вступят в силу 1 ноября. По данным агентства ТАСС, привитых "Спутником" начнут пускать в Израиль с 15 ноября, но решение еще должно быть утверждено правительством.

Включение "Спутника V" в список признанных Израилем вакцин было принято после встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Нафтали Беннета 22 октября.