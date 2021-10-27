Привитых "Спутником V" пустят в Израиль
Правительство Израиля разрешило въезд в страну туристам, привитым российским "Спутником V", сообщает "Медуза" со ссылкой на The Jerusalem Post.
Правительство Израиля разрешило въезд в страну туристам, привитым российским "Спутником V", сообщает "Медуза" со ссылкой на The Jerusalem Post.
Издание пишет, что решение было принято на совещании премьер-министра Нафтали Беннета с чиновниками системы здравоохранения.
При этом прошедшие полный курс вакцинации "Спутником" все равно будут обязаны пройти обследование по приезду в страну.
The Jerusalem Post пишет, что новые правила вступят в силу 1 ноября. По данным агентства ТАСС, привитых "Спутником" начнут пускать в Израиль с 15 ноября, но решение еще должно быть утверждено правительством.
Включение "Спутника V" в список признанных Израилем вакцин было принято после встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Нафтали Беннета 22 октября.
Пока что Израиль на официальном уровне признает вакцины, получившие одобрение медицинских инстанций США, ЕС или Всемирной организации здравоохранения. "Спутник" пока не одобрен, но при этом уже применяется на территории ряда стран, например, Аргентины и Венгрии.