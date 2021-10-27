"Согласие" поддержит отставку Павлютса
Сегодня на заседании своей фракции депутаты "Согласия" приняли решение поддержать требование отставки министра здравоохранения Даниэля Павлютса ("Для развития/За").
Сегодня на заседании своей фракции депутаты "Согласия" приняли решение поддержать требование отставки министра здравоохранения Даниэля Павлютса ("Для развития/За").
Депутаты считают, что "хаос в управлении эпидемиологическим кризисом" - это ответственность правительства в целом, но прежде всего именно отраслевого министра.
Он отмечает, что необходимые решения не обсуждаются со специалистами-медиками, вместо этого принимаются волюнтаристские решения, о которых врачи узнают в последнюю очередь.
По словам Урбановича, министр здравоохранения несет личную ответственность за создание "бесполезного" бюро вакцинации и дорогостоящие рекламные кампании, которые не сработали. "Он должен ответить за потерянное летом время и необоснованно отложенные действия, когда стал ясен масштаб эпидемии осенью. Теперь за высокомерие министра, который не прислушивался к экспертам и игнорировал нужды медиков, платится слишком высокая цена. Если Павлютс сам не понимает своей ответственности за происходящее, ему должен указать на это Сейм", - считает Урбанович.
Депутаты "Согласия" также отмечают, что министр здравоохранения не выступал за нужды отрасли, отстаивая в Сейме бюджет 2022 года, нарушал данные врачам обещания по повышению зарплат.
Депутаты фракции "Согласия" призывают Павлютса уйти в отставку, чтобы еще больше не усугублять кризис доверия между медиками и властью. Однако, если министру "не хватает мужественности, чтобы признать свою непригодность для этой должности", фракция поддерживает требование замены министра.