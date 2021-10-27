Телефонные мошенники украли у латвийцев 353 000 евро

Полиция снова предупреждает об активности мошенников. Согласно полученной полицией информации, у жителей было украдено более 353 000 евро. Больше всего денег латвийцы потеряли, вложив их в сомнительные инвестиционные платформы. Также мошенники по-прежнему выманивают данные для доступа к банковским счетам, представляясь сотрудниками банков и другими финансовыми специалистами.

Больше всего денег - 64 422 евро - украли у пенсионерки из Курземе. Неизвестный мужчина звонил женщине не один раз на протяжении нескольких лет и просил инвестировать деньги, обещая прибыль. Звонки начались в 2018 году. В октябре этого года пенсионерка решила обратиться в полицию.

В Даугавпилсе было получено заявление от женщины, которой с мая по июнь этого года несколько раз звонили неизвестные лица. Войдя в доверие, они уговорили ее принять участие в якобы биржевых сделках. Всего путем мошенничества и оформления кредитов на имя женщины у нее было украдено 16 755 евро.

У мужчины в Саулкрасты выманили 46 658 евро. Ему предложили вложить деньги в финансовую платформу. Кроме перечисления своих сбережений, мужчина взял кредиты и предоставил злоумышленникам доступ к своему компьютеру, что привело ко взлому его банковских счетов.

В свою очередь, в Валмиере женщине предложили вложиться в криптовалюту. Таким образом она потеряла 19 415 99 евро.

Международный характер подобных преступлений усложняет возвращение потерянных средств. Деньги переводятся в криптовалюту, вследствие чего отследить их крайне сложно.

Госполиция тесно сотрудничает с зарубежными партнерами в расследовании этих дел. Тем временем Госполиция призывает быть внимательными, беречь свои личные данные и критически оценивать любую полученную информацию. Также важно информировать о подобных преступлениях пожилых людей.