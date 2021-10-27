Рассылка призывов к вакцинации на русском языке: мнения разделились

Как подчеркнул директор Центра государственного языка Марис Балтиньш, если получатель специально не запросил получение информации на иностранном языке, государственным учреждениям по закону запрещено делать это. Таким образом получателям письма будет навязываться двуязычие, так как не существует отдельного регистра с данными об адресах проживания русскоязычных.

Депутат Криста Баумане ("Развитие/За!") заявила, что она полностью не согласна с интерпретацией, согласно которой государство подобным образом что-то навязывает.

Если население получает по почте информацию на латышском, русском и английском языках, это означает, что оно заботится о людях, потому что речь идет о спасении жизней.

В свою очередь, депутат Янис Иесалниекс ("Национальное объединение") отметил, что данное обсуждение является примером, когда законодатель обвиняет исполнительную власть в том, что она соблюдает закон, установленный самим Сеймом. "Норма, запрещающая государственным учреждениям осуществлять такие рассылки на иностранном языке, была принята нынешним 13-м Сеймом, и представленная Бальтиньшем интерпретация полностью соответствует воли законодателя", - подчеркнул Исалниекс.

Обобщив предоставленную государственными органами информацию, в конце заседания председатель комиссии Андрей Юдин ("Новое Единство") сообщил, что Государственная служба здравоохранения также поддержала предоставление информации на русском языке в порядке, разрешенном законом, и что такие возможности тоже используются. Политик также отметил:

результаты вакцинации свидетельствуют скорее о том, что решения правительства об обязательной вакцинации оказывают гораздо больше влияния, чем попытки вести коммуникацию.

По заявлению Балтиньша, отделу вакцинации разъяснили, что размещение информации параллельно на иностранном языке на лестничных клетках и в лифтах не только разрешено, но и очень желательно. Представитель отдела вакцинации Инга Васильева заверила, что так и делается. С сентября также ведется активное сотрудничество с региональными русскоязычными СМИ.

Представитель Providus Ивета Кажока поблагодарила Юдина за организацию заседания, поскольку сентябрьский опрос населения показал, что несмотря на государственную информационную кампанию на русском языке, значительная часть русскоязычных пожилых людей не получила качественной информации о вакцинации.

"Тех, кто не был вакцинирован, но готов рассмотреть вопрос о вакцинации, в два раза больше в русскоязычной группе, чем в группе носителей латышского языка, и не наблюдается такого, чтобы русскоязычное население было особенно настроено против вакцинации",

- подчеркнул Кажока.

На заседании комиссии был поднят вопрос, могут ли рассылать информацию о вакцинации по почте негосударственные организации, но Балтиньш выразил большой скептицизм и по поводу такой возможности.