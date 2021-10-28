Начался кашель? Серьезные симптомы, на которые надо обратить внимание

Влажный кашель

Обычно влажный кашель следует за сухим, когда в результате лечения или действия иммунной системы организма начинает образовываться слизь или мокрота. Она может появиться в результате действия лейкоцитов - они сражаются с инфекцией, поэтому кашель становится мягким и влажным. После достижения этого этапа важно очистить дыхательные пути, поэтому подавлять кашель не рекомендуется. В данном случае фармацевт рекомендует употреблять много жидкости, а также лечебные чаи, которые помогут размягчить мокроту и будут способствовать ее выведению, а также расширят бронхи, что будет способствовать отхаркиванию.

Фармацевт объясняет, что в большинстве случаев влажного кашля необходимы дополнительные средства, способствующие отхаркиванию и откашливанию, – сиропы или таблетки. Если мокрота густая, то помогут размягчающие мокроту средства, позволяющие легче откашляться. В свою очередь, если легкие полные, но откашливание происходит не активно, то есть специальные средства, которые будут этому способствовать.

Между тем, если кашель продолжается больше трех дней и не чувствуется улучшения, и даже при употреблении препаратов становится только хуже, по поводу дальнейшего лечения советуем проконсультироваться с врачом.

Острый и хронический кашель

Если кашель продолжается вплоть до четырех недель, то он считается острым. Если при продолжении лечения под наблюдением врача кашель не утихает в течение восьми недель, то его считают хроническим, и надо искать причины.

Фармацевт объясняет, что у детей дошкольного возраста наиболее частыми причинами хронического кашля являются бактериальный бронхит, астма или слизь на задней стенке гортани. Однако спектр причин кашля достаточно широкий, поэтому требуются тщательные обследования под надзором специалиста.

Хроническим кашлем может считаться и "кашель курильщика". Есть люди, которые длительно курят и не сталкиваются с "кашлем курильщика", в свою очередь других он может мучить уже вскоре после начала курения, проявляясь в виде регулярных приступов кашля.

Хронический кашель может быть также симптомом очень опасных болезней, например туберкулеза легких и рака легких, поэтому фармацевт отмечает, что в случае длительного кашля очень важно обратиться к врачу, чтобы пройти необходимые проверки здоровья и установить подлинные причины кашля.

Не оставляйте кашель без внимания

Задачей кашля является освобождение бронхов от различных раздражителей - как проникших снаружи (пыль, цветочная пыльца, частицы пищи), так и возникших в организме. Хотя кашель наблюдается довольно часто, не всегда бывает легко найти его причины. Чтобы подобрать соответствующие препараты для лечения кашля, необходимо проконсультироваться с врачом или фармацевтом, чтобы определить, какого вида кашель, и подобрать необходимые средства для его правильного лечения. В свою очередь, если медикаменты покупаем для другого человека или ребенка, надо выяснить, какой кашель его мучает.

Фармацевт призывает не оставлять кашель без внимания, поскольку он может быть серьезным симптомом болезни, способным перейти в острую и хроническую форму, значительно ухудшив качество жизни. Например, при кашле напрягаются мышцы грудной клетки, плеч и скальпа, поэтому из-за кашля нередко может начаться боль во всех мышцах, как после посещения тренажерного зала.