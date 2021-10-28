В RAKUS за день умерли 20 человек с Covid-19; начал работу мобильный морг

Среди 20 умерших пациентов с Covid-19 одному было 40 лет, другому - 50.

В клинике неотложной медицинской помощи и приема пациентов койки находятся также в гараже, куда до сих пор въезжали машины службы неотложной медицинской помощи (NMPD). Создается новое приемное отделение на 12 коек, где сразу можно будет начать лучение пациентов.

LTV также сообщает, что в больнице снова заработал мобильный морг, который ранее работал в январе этого года.

Palielinoties no Covid-19 mirušo cilvēku skaitam, @Aslimnica darbu atkal sācis mobilais morgs. pic.twitter.com/Wz20ganjZO — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) October 28, 2021

Как сообщалось, в другой латвийской больнице - Даугавпилсской региональной больнице - ежедневно умирают от шести до десяти пациентов с Covid-19, не считая тех, кто был инфицирован, но чья основная причина смерти - другое заболевание, заявил вчера заведующий больницей Григорий Семенов в передаче LTV Rīta Panorāma.

Глава больницы сообщил, что в настоящее время в больнице находится 250 пациентов с Covid-19, 19 из которых - в очень тяжелом состоянии. Доля вакцинированных пациентов составляет около одной десятой, а вакцинированные в больнице - в основном пожилые люди с другими серьезными проблемами со здоровьем.

Семенов сообщил, что

некоторые пациенты с Covid-19 попадают в крайне тяжелое состояние и умирают в приемном отделении, а некоторые даже по пути в больницу.

"Мы на рубеже выгорания", - так описал условия работы медиков руководитель учреждения.

Руководитель больницы подчеркнул, что все это ясно показывает, насколько важна вакцинация против Covid-19. При этом в самой больнице по-прежнему проблемы с вакцинацией. Семенов надеется, что к началу ноября 80% работников будут вакцинированы. Самые большие проблемы с младшим медицинским персоналом, например, санитарами.

Говоря о требовании отставки министра здравоохранения Даниэля Павлютса (AP), высказанном латвийскими врачами, Семенов признает, что в работе министерства были ошибки, но в ответе не только министерство, так как никто не мог прогнозировать тяжесть вызванного Covid-19 кризиса.