Видео ⟩ Агрессивный мужчина в Старой Риге провоцирует Юриса Пуце: Госполиция начала проверку

Госполиция зафиксировала эту ситуацию, и начата ведомственная проверка.

На видео, размещенном в социальных сетях, видно, что человек, который снимает видео, следует за политиком на улице и грубо обзывает не только Пуце, но и других неназванных политиков.

Мужчина также заявляет, что "вас всех будут судить после окончания срока "самым строгим приговором, и он надеется, что к тому времени будут возобновлены повешение и расстрел".

Хотя мужчина утверждает на видео, что Пуце толкался, политик физически не реагирует на происходящее, а продолжает свой путь, пока не садится в машину и не уезжает.

Упомянутое обращение против Пуце транслировалось в прямом эфире в социальной сети Facebook 14 октября. Автор видео регулярно публиковал антиполитические сообщения со своего профиля на Facebook, критиковал вакцинацию против Covid-19 и делился другими аналогичными сообщениями, пишет LETA.

На видео используется нецензурная лексика.