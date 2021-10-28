Чт, 28.10.2021
Как всегда, лучший козел отпущения - это начальник, или в данном случае - премьер-министр. Карлис Шадурскис, депутат Сейма
Карлис Шадурскис, депутат Сейма

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Видео ⟩ Агрессивный мужчина в Старой Риге провоцирует Юриса Пуце: Госполиция начала проверку

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

Государственная полиция начала ведомственную проверку о размещенном в социальных сетях видео, на котором запечатлен агрессивный поступок мужчины против депутата Сейма Юриса Пуце на улице в Старой Риге, сообщает передача Ziņu dienests на LTV.

Госполиция зафиксировала эту ситуацию, и начата ведомственная проверка.

На видео, размещенном в социальных сетях, видно, что человек, который снимает видео, следует за политиком на улице и грубо обзывает не только Пуце, но и других неназванных политиков.

Мужчина также заявляет, что "вас всех будут судить после окончания срока "самым строгим приговором, и он надеется, что к тому времени будут возобновлены повешение и расстрел".

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Хотя мужчина утверждает на видео, что Пуце толкался, политик физически не реагирует на происходящее, а продолжает свой путь, пока не садится в машину и не уезжает.

Упомянутое обращение против Пуце транслировалось в прямом эфире в социальной сети Facebook 14 октября. Автор видео регулярно публиковал антиполитические сообщения со своего профиля на Facebook, критиковал вакцинацию против Covid-19 и делился другими аналогичными сообщениями, пишет LETA.

На видео используется нецензурная лексика.


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