В Елгаве будет построен третий крематорий в Латвии: многие жители категорически против

В Латвии развита культура захоронения, поэтому умерших хоронят в земле, кремируют только около 20%. Это создает проблемы для органов местного самоуправления, так как кладбище еще нужно расширить, а земли под него больше нет.

Проблемы с расширением кладбищ чаще всего возникают в прибрежных муниципалитетах. Однако найти подходящее место и в Елгаве довольно проблематично. Практически все девять городских кладбищ уже закрыты или частично закрыты.

"Сейчас работает одно - Лесное кладбище. Улица Залитеса обозначена во всех планах развития города. В свою очередь, все остальные закрыты или частично закрыты", - говорит заместитель председателя Елгавской городской думы Юрий Стродс.

Жителям Елгавы смогут предоставить место на земле только на ближайшие десять-пятнадцать лет. Решением этой проблемы является строительство крематория, которое уже пробовали начать несколько раз. Однако предприниматели отказались от заключения договора.

"Дело в том, что сейчас на всю страну действуют два крематория. Понятно, что новый конкурент им тоже не нужен, но муниципалитет сам его не создает, была заявка от предпринимателей", - говорит Юрий Стродс.

На окраине Елгавы на аукционе прав на строительство SIA Krematoriju apvienība было передано 15 000 м2 земли муниципальной собственности. Также заключен договор. Мнения жителей Елгавы о строительстве крематория очень разные.

"Мне было странно, когда мою подругу кремировали, но потом я это приняла. Нам нужен крематорий в Елгаве", - говорит Ирина из Елгавы.

"Для меня это совершенно неприемлемо. Во-вторых, я католик, церковь это тоже не поддерживает. Они вроде не запрещают, но поддерживать, они сказали, ни при каких обстоятельствах не будут", - говорит Анита.

Хозяйка магазина возле планируемого места крематория говорит, что жители близлежащих частных домов также собирали этой осенью подписи против строительства крематория.

Согласно статистическим данным, за последний год по всей Латвии умерло почти 29 000 человек, из которых только несколько тысяч были кремированы. Один из крупнейших поставщиков ритуальных услуг в Земгале говорит, что в последнее время тенденции изменились.

"Да, это происходит в последнее время, потому что места на кладбище уменьшаются. В городе строятся новые кладбища, но они очень быстро заполняются. Сейчас люди также гораздо больше выбирают услуги крематория", - сказал председатель правления Velis-A Алдис Кнавиньш.