Партия: если премьер не отстранит Павлютса, действовать придется Сейму

Как сообщила представитель СЗК Даце Карклиня, СЗК поддерживает отставку Павлютса, инициированную депутатами Сейма.

"Неспособность министра управлять кризисом, а также высокомерие и цинизм по отношению к работникам системы здравоохранения, которые сейчас несут на своих плечах всю тяжесть ситуации, больше не приемлемы. Павлютс своими действиями дискредитирует всю страну", - считает СЗК.

Партия убеждена, что, если Кариньш не сможет действовать решительно и выразить недоверие Павлютсу как министру здравоохранения, Сейму придется действовать и принимать решение об отставке не только одного министра, но и всего правительства.