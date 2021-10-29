Прокремлевский латвийский журналист Алексеев осужден на два года тюрьмы

Алексеев упоминается в публичных отчетах Службы государственной безопасности (VDD) как прокремлевский активист.

Перед передачей в прокуратуру уголовное дело расследовала VDD, которая сообщала, что уголовное дело было возбуждено 29 ноября 2017 года в связи с комментариями, призывающими "прибить всех фашистских выродков", к которым, согласно комментарию, принадлежат представители нескольких определенных национальностей, а также в связи с тем, что Алексеев назвал один из языков "фашистским".

Также в ходе расследования, проведенного VDD, выяснилось, что как минимум с 1 октября 2016 года по 7 декабря 2017 года Алексеев распространял в Интернете контент, направленный на разжигание ненависти или розни между представителями разных национальностей.