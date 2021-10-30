Глава общества врачей вводит в заблуждение по поводу локдауна в Новой Зеландии

В интервью на радио журналист просил Айзсилниеце оценить установленные правительством ограничения, в том числе локдаун. Она ответила, что это дает временный эффект и в пример привела Новую Зеландию:

"Например, Новая Зеландия. Вы же знаете, что было в Новой Зеландии. Все вакцинировались. Все сидели на локдауне больше года. Но и сейчас у них растет заболеваемость Covid-19, хоть страна и была закрыта. И что они сделали? Они прекратили локдаун".

Айзсилниеце также пару недель назад на Facebook поделилась статьей газеты NewYork Times о Новой Зеландии, с комментарием: "Пример тому, что ограничения не работают".

Re:Check проверил сказанное президентом Общества врачей.

"Все" ли вакцинировались в Новой Зеландии?

В Новой Зеландии вакцинировались далеко не все. Полностью вакцинировано лишь 60% жителей. Для сравнения, в Латвии - 52%. СМИ сообщали, что в Новой Зеландии, как и в Латвии, часть общества тяжело убедить в необходимости вакцинироваться.

Сидели ли больше года на локдауне?

Не совсем. Политикой Новой Зеландии и до этого были локдауны длинной в пару недель, чтобы предотвратить любую возможность вируса распространиться. Въезд в страну был практически под запретом, после прибытия нужно было соблюдать двухнедельный период самоизоляции, а за контактами людей тщательно следили.

Первый локдаун в стране был в конце марта 2020 года и продлился до конца апреля. Второй раз - в прошлом августе, в регионе столицы, Окленда, на пару недель, а потом в марте этого года. Потом локдаун был введен в середине этого августа, когда был обнаружен инфицированный приезжий. Однако по большей части во время пандемии в Новой Зеландии строгих ограничений передвижения или собраний не было.

Закончились ли локдауны и работают ли ограничения?

Еще во время последнего локдауна премьер министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн высказалась, что из-за более заразного дельта-штамма коронавируса, локдауна будет недостаточно, чтобы предотвратить инфекцию, как и ранее. Статья, которой, как примером того, что "ограничения не работают", поделилась Айзсилниеце, рассказывает о сказанном Ардерн пятого октября. Она говорит, что ограничения уже не смогут привести к "нулевому уровню" Covid-19, и придется менять стратегию.

Однако в статье, как и в других похожих источниках указано, что

"в целом подход Новой Зеландии был блестящим успехом, в результате которого в стране один из наименьших уровней количества инфицированных и случае смерти, в то время, как люди большую часть пандемии жили без ограничений."

До конца октября в Новой Зеландии, где живет примерно 5 миллионов людей, от Covid-19 умерло только 28 человек. Для сравнения, в Латвии до 28 октября умерло 3173 больных Covid-19.

Число новых заболевших в день на миллион жителей в Новой Зеландии и Латвии ФОТО: ourworldindata.org

Ардерн 22 октября сообщила, что последующей стратегией страны будут ограничения для контроля над вирусом до тех пор, пока не будет достигнут 90% охвата вакцинации в стране или конкретных регионах. Тогда ограничения можно будет "постепенно и осторожно" отменить. Поэтому в районе Окленда, где сейчас вспышка заболеваемости, оставлены в силе ограничения второго, высшего уровня или локдаун. Это означает ограничения передвижения, удаленное обучение для больше части школьников и работу из дома. Ограничения планируется пересмотреть 1 ноября.