Фото ⟩ В Даугаве у Каменного моста плавает "айсберг коррупции"

Галерея: Айсберг коррупции в Даугаве

Как пояснили в KNAB, он символизирует малую видимую часть айсберга коррупции, скрывающую под собой глубокое негативное воздействие на участников коррупционных сделок и общество в целом.

"Коррупция - уголовно наказуемое преступление, однако оно не останавливается в момент, когда произошло взяточничество или другие коррупционные действия и вовлеченные люди призваны к ответственности. Это только видимая часть айсберга коррупции. Невидимая часть этого айсберга гораздо глубже и влияет не только на тех, кто вовлечен в коррупцию, но непрямым образом и на всех нас как на общество".

Айсберг коррупции глубок, и каждое взяточничество или другой случай выражения коррупции, если он остается незамеченным, не расследуется, вовлеченные лица не получают адекватного наказания, что увеличивает эту невидимую часть айсберга. В то же время это отнимает у нас у каждого как у жителя Латвии возможность жить лучше", - сказал начальник KNAB Екаб Страуме.

KNAB указывает, что одна из крупнейших причин существования коррупции - толерантность общества, которая может выражаться как в прямой поддержке коррупционных действий, так и в равнодушии, например, когда человек не сообщает о попавшей в его распоряжение информации о возможной коррупции.

Проведенный весной этого года KNAB опрос свидетельствует, что 34% опрошенных жителей сообщили бы в KNAB, если бы столкнулись с коррупцией. В свою очередь 30% не сообщили бы, а рассказали об этом родственникам и знакомым, что не позволяет правозащитным учреждениям эффективно бороться с коррупцией.

Айсберг коррупции будет находиться в Даугаве до окончания социальной кампании KNAB - 9 декабря.

KNAB призывает жителей осматривать айсберг, не толпясь у объекта и соблюдая установленные в стране мероприятия эпидемиологической безопасности.