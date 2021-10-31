G20: Мировые лидеры утвердили нижний предел налога на прибыль крупных корпораций

Пакт о минимальном 15% налоге был согласован всеми лидерами, принимавшими участие в саммите G20 в Риме. Главы двух стран - России и Китая, Владимир Путин и Си Цзиньпин участвовали в саммите по видеосвязи. ВВП стран "большой двадцатки" составляет около 80% от мирового ВВП.

Ожидается, что налоговое новшество, изначально предложенное США, вступит в силу к 2023 году.

Министр финансов США Джанет Йеллен сказала, что это соглашение станет историческим для мировой экономики.

По ее мнению, в результате соглашения американские предприятия и рядовые работники в целом выиграют, хоть американским мегакомпаниям и придется платить больше налогов.

Саммит G20 предваряет долгожданный климатический саммит COP26 в Глазго, который начинается в понедельник. То, что происходит на G20, может задать тон и для COP26, где странам предстоит обсудить их обязательства по борьбе с изменением климата.

Что нужно знать о климатическом форуме в Глазго

Правительства стран должны договориться об амбициозных сокращениях вредных выбросов, чтобы затормозить глобальное потепление.

Итоги саммита будут зависеть от того, какие климатические обязательства готовы на себя взять крупнейшие в мире загрязнители атмосферы, такие как США и Китай.

Решения, принятые на саммите, могут повлиять на то, как люди работают, отапливают дома, на то, что они едят и как путешествуют.

Премьер-министр Италии Марио Драги открыл двухдневный саммит G20, заявив мировым лидерам, что пытаться действовать в одиночку уже нельзя и нужно сделать все возможное, чтобы преодолеть разногласия между странами ФОТО: Reuters

Согласно сообщению агентства Рейтер, в проекте коммюнике саммита "двадцатки" прописано обещание G20 работать над тем, чтобы средняя температура в мире не поднялась больше, чем на 1,5°C, что потребует значимых и эффективных действий со стороны всех стран.

В проекте также отмечается, что развитым странам необходимо будет ежегодно до 2025 года выделять 100 млрд долларов из государственных и частных источников на помощь развивающимся странам в борьбе с изменением климата.

Такое обязательство развитые страны уже брали на себя на климатическим саммите в Копенгагене в 2009 году, но оно так и не было выполнено.

От экологов тем временем поступают все более мрачные предупреждения насчет будущего планеты, если не будут приняты срочные меры по сокращению выбросов углерода.

От климатического саммита экологи ожидают, что мировые лидеры смогут поставить глобальные интересы выше национальных, однако такое решение может вызвать вопросы у их избирателей ФОТО: PA Media

Политики на словах разделяют опасения ученых: премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, например, назвал изменение климата самой большой угрозой человечеству.