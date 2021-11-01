Отставка Павлютса: индустрия красоты присоединяется к недовольным министрам и требует его ухода

Отраслевые организации считают, что ответственность за сложившуюся ситуацию должны солидарно нести правительство и его глава, так как после двух лет в условиях Covid-19 они оказались не готовы к третьей волне заболеваемости.

По словам президента ассоциации индустрии красоты Сабины Улберте, Министерство здравоохранения не сдержало обещание не останавливать работу вакцинированных поставщиков услуг. Индустрия красоты выполнила требования, установленные правительством, и достигла одного из самых высоких показателей вакцинации, но снова была закрыта одной из первых и без всякого обсуждения.

Улберте напомнила, что с 21 октября работа индустрии красоты полностью запрещена, и с тех пор люди лишены возможности получать доход, но до сих пор нет четких инструментов поддержки.

Ассоциации напоминают правительству, что эстетическая косметология не работала почти девять месяцев, а летом работала менее четырех месяцев. Поэтому в этой отрасли для получения поддержки не надо устанавливать никаких налоговых критериев.

Кроме того, из-за налоговой реформы, затрагивающей мелких налогоплательщиков, некоторые работники решили изменить форму своей деятельности и открыть предприятия, в результате чего могут не квалифицироваться на получение помощи.

Индустрия красоты ожидает, что правительство сдержит обещания и позволит отрасли возобновить работу в кратчайшие сроки, иначе работники не смогут выдержать еще один год бездействия в финансовом и эмоциональном плане и уйдут в теневую экономику.