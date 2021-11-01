Туроператор попал в черный список Центра защиты прав потребителей

Компания была включена в список в связи с невыполнением решения комиссии PTAC о возврате денег потребителю в размере 400 евро за отмененное путешествие.

В решении комиссии указано, что 19 февраля 2020 года женщина приобрела у туроператора Impro ceļojumi организованную поездку в Тоскану и на остров Эльба, с 29 марта по 5 апреля. Турфирме был заплачен аванс в размере 400 евро. Так как путешествие было отменено, потребитель хотела вернуть деньги. Так как деньги не были возвращены, женщина обратилась в PTAC.

Заявление было написано после того, как турфирма пообещала выплатить клиенту деньги по частям. Но обещание не было выполнено, и поэтому заявление было передано в Комиссию по разрешению споров потребителей.

Компания, зарегистрированная, как Impro ceļojumi, была ликвидирована 22 февраля 2021 года.

Impro ceļojumi в ответ на просьбы пояснить ситуацию, описанную в заявлении, сказали, что не получали деньги за это путешествие и предложили требовать возмещения с агента-посредника. Однако комиссия PTAC настояла, что в рамках закона именно туроператор является ответственным за предоставление туристических услуг, вне зависимости от участия посредников.

Законодательство времен пандемии позволяет туроператорам, не могущим предоставлять услуги вследствие пандемии Covid-19, вместо возмещения денег клиенту оформить ему удостоверение, позволяющее на ту же сумму купить другое путешествие у оператора или вернуть деньги в случае неиспользования этих средств.

PTAC сделал вывод, что путешествие отменилось вследствие ситуации в стране, а поэтому у женщины есть право вернуть деньги.

Представители Impro утверждают, что договор был заключен с агентом, а не с туроператором. Председатель правления SIA Impro ceļojumi Вилнис Клинович подчеркнул, что Impro вернул деньги всем клиентам, кто требовал возврата.