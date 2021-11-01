Подготовка к новогодним праздникам в период ковида: поменяется ли что-то в этом году?

Как пройдет празднование?

58% жителей Латвии предполагают, что и в этом году новогодние праздники пройдут под влиянием пандемии, показал опрос*. 68% планируют праздновать только в узком семейном кругу, каждый 10 респондент - в расширенном семейном кругу. У соседей все более оптимистично, 37% жителей Литвы и 20% жителей Эстонии планируют встретить новогодние праздники в широком кругу родственников.

"На вопрос, на что повлияет пандемия и ограничения в подготовке к новогодним праздника, большинство жителей Латвии отметили, что они начнут поиски подарков раньше (41%). Пандемия повлияет и на сами праздники - 11% жителей будут общаться онлайн", - рассказывает Петерис Гринберг, руководитель IKEA Латвия.

Затраты на подготовку останутся прежними

Большинство жителей Латвии, принявших участие в опросе, предполагают, что траты на подготовку к новогодним праздникам останутся на том, же уровне, как и в прошлом году - 62% респондентов, а 15% планируют увеличить расходы.

Как и в 2020 году, траты сократятся на праздничную одежду (34%), еду из-за меньшего количества гостей (31%) и путешествия (16%). 13% из тех, кто планирует увеличить траты на подготовку, потратят эти деньги на обустройства дома, например на новую мебель.

"Уже в прошлом году после ограничений на сборы, мы заметили, как изменилось восприятие дома для многих людей. Неожиданно дом нужно было подстроить под работу, учебу, занятия спортом и увлечениями. Желание улучшить свои дома не остановилось и в этом году, потому, что люди знают, что лаконичное, удобное и красивое пространство улучшает наше состояние", - говорит Гринберг.

Наибольшие траты на застолье и подарки

Хотя треть респондентов ответили, что они будут стараться сократить расходы на еду, эта строка по-прежнему является одной из наибольших, после подарков. Большинство респондентов (52%) планируют потратить до 60 евро, а треть отвечавших от 60 до 100 евро на праздничный стол.

22% респондентов планируют покупать подарки для более 6 человек, а 56% от 3 до 6 человек. 59% отвечавших на подарки планируют потратить до 100 евро, 25% запланировали траты до 200 евро, а 12% более 200 евро на все подарки. Наиболее приятные подарки для респондентов: сюрпризы - 47%, практичные подарки для дома - 32%, подарочные карты - 26%.

Об опросе